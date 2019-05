Cairo | «Superlega? Non una grande idea Inglesi puntino a una Brexit»

Cairo - SuperLega non mi pare grande idea : BOLOGNA, 10 MAG - "Le notizie arrivate dall'Eca vanno verso un versante di impopolarità, perché creano un danno ai campionati nazionali, dal momento che li impoveriscono. Questa idea di far giocare il ...

Cairo - SuperLega non mi pare grande idea : ANSA, - BOLOGNA, 10 MAG - "Le notizie arrivate dall'Eca vanno verso un versante di impopolarità, perché creano un danno ai campionati nazionali, dal momento che li impoveriscono. Questa idea di far ...

Gazzetta : Cairo sulla SuperLega per i tifosi non sarebbe la stessa cosa seguire il campionato il mercoledì : Continua il botta e risposta a distanza tra i due schieramenti che potremmo definire politici per la guerra alle nuove coppe europee. Ieri a Madrid il patron del Torino Cairo ha parlato ancora «La mia posizione è molto critica. Ciò che non posso accettare sarebbe un torneo a inviti. Nel quale il secondo posto in campionato, per esempio, non garantisca la Champions» Cairo pone diverse obiezioni alla SuperLega che a suo parere favorirebbe ancora ...

Dopo Cairo e De Laurentiis - anche Lotito contro la SuperLega : Un’operazione politica, la potremmo definire, quella partita dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che nell’intervista al Corriere della Sera aveva parlato per primo dell’opposizione alla SuperLega sponsorizzata da Agnelli. Dopo di lui anche il presidente del Torino Urbano Cairo ha espresso la medesima ostilità di De Laurentiis alla proposta di Agnelli, che sarebbe riservata a poche squadre, ovviamente le più ...

Cairo - no a SuperLega per 'ricchi eletti' : ANSA, - MILANO, 6 MAG - "Preoccupa questa SuperLega per ricchi eletti dal Signore, è un po' contro il principio dello sport secondo cui chi è bravo e fa bene le cose può emergere. Con questo fantomatico progetto, poi diventa difficile scardinare il meccanismo a inviti, nemmeno fosse una cena di gala". Il presidente ...

Asse Cairo-De Laurentiis contro la Superlega di Agnelli : AdnKronos – “Non ero sicuro di poter andare ma vista l’importanza della cosa domani sarò anch’io a Madrid. Credo sia importante essere molto rigidi: rispetto alla ‘Super Champions europea’ ho sentito cose che non mi piacciono affatto, sarebbe un modo per sviluppare un calcio di élite che esclude però la gran parte delle squadre e si limita ad alcune, per di più scelte”. E’ la presa di ...

