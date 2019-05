Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 12 | 10

romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2019)dailynews radiogiornale vedovati dalla redazione in studio Roberta Frasca fino a riaccendersi della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti dopo l’ultima minaccia di Donald Trump su rialzo da venerdì delle tariffe colpisce il prezzo del petrolio perde il 2,3% Syria 60 dollari al barile mentre il Brent e perde il 2,29 a 69,2 dollari l’esercito israeliano ha annunciato il ritorno alla normalità nel retro via israeliane a partire da oggi alle 6:00 in Italia la mossa dell’esercito rappresenta un implicita conferma del raggiungimento di un’intesa per il cessate il fuoco agasa in precedenza anche la televisione e aveva annunciato cessate il fuoco a partire dalle 4:30 locali non siano ancora molti particolari su un’intesa raggiunta Tuttavia la TV israeliana citando fonti palestinesi ha riferito finitosarebbe impegnata a realizzare entro una settimana a tutti ...

