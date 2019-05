Traffico Roma del 06-05-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 06-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO Traffico IN AUMENTO SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CI SONO INCOLONNAMNTI SULLA VIE CASSIA E FLAMINIA SINO AL GRA A PARTIRE , RISPETTIVAMENTE, DA VIA DEI DUE PONTI E DA CORSO FRANCIA; CODE ANCHE SULLA SALARIA DALLA TANG.EST ...

Traffico Roma del 06-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO A Roma NORD, IN ZONA TOR DI QUINTO, CODE PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ, DAL MNISTERO DEGLI ESTERI SINO A PIAZZALE DI PONTE MILVIO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE LUNGO CORSO TRIESTE TRA LA VIA NOMENTANA E PIAZZA TRENTO, E IN VIALE ...

Traffico Roma del 06-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO SULLA TANG.EST Traffico RALLENTATO FRA USCITA VIA TIBURTINA-PORTONACCIO E LA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. ALL’AURELIO RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA DA VIA AURELIA ANTICA A VIA NICOLA LOMBARDI VERSO IL CENTRO; RALLENTATA LA STESSA VIA AURELIA ANTICA SINO A ...

Traffico Roma del 06-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO SULLA TANG.EST Traffico RALLENTATO FRA USCITA VIA TIBURTINA-PORTONACCIO E LA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. ALL’AURELIO RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA DA VIA AURELIA ANTICA A VIA NICOLA LOMBARDI VERSO IL CENTRO; RALLENTATA LA STESSA VIA AURELIA ANTICA SINO A ...

Traffico Roma del 06-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO ANCORA DISAGI SULLA TANG.EST A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI TOR DI QUINTO: CI SONO CODE DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. AL TRIONFALE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI FRA VIA VITTORIO MONTIGLIO E LARGO AGOSTINO ...

Traffico Roma del 06-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO ANCORA DISAGI SULLA TANG.EST A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI TOR DI QUINTO: CI SONO CODE DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. AL TRIONFALE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI FRA VIA VITTORIO MONTIGLIO E LARGO AGOSTINO ...

Traffico Roma del 06-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 11:50 Simon DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TOR DI QUINTO STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE DELLO STADIO. SI PROCEDE IN CODA TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E TOR DI QUINTO. ALL’AURELIO A CAUSA DI UN CONCORSO È SOSTENUTO IL Traffico. DISAGI IN PARTICOLARE NELL’AREA ADIACENTE ALL’INCROCIO TRA LA VIA ...

Traffico Roma del 06-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 11:50 Simon DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TOR DI QUINTO STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE DELLO STADIO. SI PROCEDE IN CODA TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E TOR DI QUINTO. ALL’AURELIO A CAUSA DI UN CONCORSO È SOSTENUTO IL Traffico. DISAGI IN PARTICOLARE NELL’AREA ADIACENTE ALL’INCROCIO TRA LA VIA ...

Traffico Roma del 06-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 9:50 Simon DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RISOLTO UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E CORSO FRANCIA. CI SONO INCOLONNAMENTI MA IL Traffico STA DIMINUENDO. SITUAZIONE INVARIATA INVECE IN VIA ANASTASIO II. A CAUSA DI UN INCIDENTE VERSO VIA CIPRO C’È Traffico A PARTIRE DA VIA LEONE XIII. Traffico CHE, PER UN INCIDENTE, TROVIAMO ANCORA ...

Traffico Roma del 06-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 9:50 Simon DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RISOLTO UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E CORSO FRANCIA. CI SONO INCOLONNAMENTI MA IL Traffico STA DIMINUENDO. SITUAZIONE INVARIATA INVECE IN VIA ANASTASIO II. A CAUSA DI UN INCIDENTE VERSO VIA CIPRO C’È Traffico A PARTIRE DA VIA LEONE XIII. Traffico CHE, PER UN INCIDENTE, TROVIAMO ANCORA ...

Traffico Roma del 06-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 9:20 Simon DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA TRIONFALE TRA IL SAN FILIPPO NERI E MONTE MARIO. INCIDENTE CON RIPERCUSSIONI IN VIA ANASTASIO II. INCIDENTE VERSO VIA CIPRO, Traffico A PARTIRE DA VIA LEONE XIII. MENTRE SULLA VIA AURELIA, PER Traffico, CI SONO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE VERSO PIAZZA IRNERIO. CODE ...

Traffico Roma del 06-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 8:20 Simon DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DI BOCCEA: RALLENTAMENTI E CODE IN PIÙ TRATTI. Traffico IN ZONA CASALOTTI, E TRA BATTISTINI E CORNELIA INCIDENTE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA. CI SONO CODE. RISOLTO INVECE L’INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E FORMELLO. SULLA VIA NOMENTANA TRA ...

Traffico Roma del 06-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 8:20 Simon DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DI BOCCEA: RALLENTAMENTI E CODE IN PIÙ TRATTI. Traffico IN ZONA CASALOTTI, E TRA BATTISTINI E CORNELIA INCIDENTE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA. CI SONO CODE. RISOLTO INVECE L’INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E FORMELLO. SULLA VIA NOMENTANA TRA ...

Traffico Roma del 06-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 7:50 Simon DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E FORMELLO. DISAGI QUINDI VERSO Roma Traffico CHE È AL MOMENTO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO NELLA ZONA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA. AUTO IN FILA SULLA VIA AURELIA, SULLA TIBURTINA E – ALL’ALTEZZA DI ACILIA – SIA ...