Elisa | duetto a sorpresa con Carl Brave tra sushi ed amatriciana

(Di sabato 4 maggio 2019)torna in radio con una versione inedita di “Vivere tutte le vite”, terzo singolo estratto dal suo ultimo album “DiariAperti” (IslandaRecords), già DiscodiPlatino, che arriva dopo il successo straordinario di “Se piovesse il tuo nome” certficato Platinoe in vetta alle classifiche airplay per ben 9 settimane, e “Anche Fragile” che ha subito conquistato il Disco d’oro.Da venerdì 3 maggio “Vivere tutte le vite” sarà disponibile in radio e in digitale con una nuova versione registrata e prodotta da, nome di punta del nuovo panorama musicale. Unesplosivo che vedrà i due fuoriclasse della musica protagonisti della prossima estate. Due mondi sonori apprezzatissimi che si uniscono e mescolano sul ritmo trascinante della traccia che si arricchisce di una strofa inedita scritta e interpretata da.Una ...

