Per l' auto è ripresina | +1 | 5% | Ma il settore resta fragile

Viareggio - uccide il padre 79enne - l'autopsia conferma : 'Morte Per asfissia' : l'autopsia conferma: Roberto Castellari, l'ex medico di 79 anni ucciso lunedì pomeriggio a Viareggio dal figlio dopo una lite, è morto per asfissia. L'esame medico legale è stato eseguito oggi all'...

Assistenza domiciliare Asl Bari - esposto in Procura : Per partecipare devi avere i libretti delle auto : Nell'elenco delle presunte anomalie che avrebbero spinto qualcuno alla presentazione di un esposto in Procura sull'appalto da 40 milioni relativo alla gestione per i prossimi quattro anni dell'...

Automobilismo ANDRE ROSSO A VALLELUNGA Per IL DEBUTTO NELLA FORMULA 4 ITALIA : ... dopo aver raccolto risultato importanti nel panorama internazionale del karting ed essersi messo in evidenza anche sul Supercorso organizzato dalla Scuola Federale ACI Sport nel mese di novembre, ...

Francia-Germania : presentato primo consorzio europeo per batterie Per auto elettriche : Berlino, 02 mag 18:30 -, Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, e il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, hanno presentato..., Geb,

Auto : sport o famiglia? A dissipare ogni dubbio ci pensano le suPer station wagon [FOTO] : Facciamo insieme un emozionante viaggio tra le familiari più potenti e prestazioni proposte sul mercato italiano Arriva un momento nella vita in cui molte persone sono costretta a scegliere tra un’Auto sportiva e un veicolo versatile e spazioso in grado di soddisfare le esigenze di una famiglia numerosa. Se anche voi vi trovate di fronte ad una scelta così difficile fermatevi un attimo a pensare e ricordate che esistono delle grandi e ...

Perfectly keyless - la APP di Bosch Per ovviare all’uso della chiave o telecomando Per l’auto : Già da anni molte case automobilistiche hanno sostituito l’uso della chiave, anche del telecomando con sensori di prossimità, card key, bracciali, o lo smartphone. Sembra proprio che sarà quest’ultima la strada da seguire, quale compromesso, indicata da un sondaggio Bosch condotto in Germania. I due terzi delle persone intervistate ritengono le chiavi dell’auto una vera e propria seccatura. Sempre più connessi al nostro ...

Tagli ai rimborsi sulle accise dei carburanti : 'Sarebbe un colpo mortale Per l'autotrasporto' : "L'economia italiana per ripartire deve seguire strade precise. Il problema è che vanno in direzione opposta ad alcune scelte che potrebbero essere invece prese dal governo'.Ad affermarlo, in un articolo ...

Auto elettriche - ecco i motivi Per cui gli italiani sono restii all’acquisto : E’ arrivato il momento di abbattere gli stereotipi negativi che aleggiano intorno al mondo dell’Auto elettrica Se da un lato l’industria dell’Automotive sta subendo pressioni a livello normativo per adottare un modello di business più green, dall’altro i consumatori stanno acquisendo sempre maggiore consapevolezza sull’impatto ambientale delle emissioni provenienti dai motori a combustione tradizionali. Ciononostante, il numero di veicoli ...

Green Endurance - Al via il campionato Per auto ecologiche : Dopo la prima prova dell'AciComo EcoGreen (27 e 28 aprile), è entrata nel vivo la seconda edizione del Green Endurance, il campionato italiano di energy saving riservato alle vetture ecologiche alimentate a energie alternative o rinnovabili. Dopo la vittoria della Abarth 500 a biometano dell'Ecomotori Racing Team, adesso tutte le energie sono indirizzate verso la prossima prova del Sesa Green Endurance Este in provincia di Padova dal 21 al 23 ...

Autovelox : un decreto Per fermare quelli "selvaggi" : La commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha votato all'unanimità la risoluzione presentata da Simone Baldelli di Forza Italia con la quale viene chiesto un decreto per un ' uso corretto e ...

Ford e Amazon - insieme Per consegnare i pacchi direttamente in… auto : Negli Usa, grazie all’accordo tra Ford e Amazon, i pacchi potranno essere consegnati anche in assenza dei destinatari direttamente sulle loro auto Per più di un secolo, Ford ha permesso alle persone di arrivare dove devono andare con macchine sicure e affidabili. Ora Ford, pensa ai propri veicoli non più esclusivamente per trasportare persone a destinazione, ma per fornire servizi convenienti e sicuri. Grazie ai progressi della tecnologia ...

Il parco divertimenti della Motor Valley invita tutti all’autodromo di Modena : aPerte le iscrizioni ai Motor1days : Supercar, suv, city car e auto familiari: dalla pista alla strada, passando per il tracciato offroad, nella due giorni che...

Sassari - Perde il controllo dell’Alfa Romeo e si schianta contro un’altra auto : morta una donna : Una donna di settantasette anni è morta in un scontro frontale avvenuto in tarda mattinata a Sassari, nella zona industriale di Predda Niedda. La pensionata era alla guida di una Alfa Romeo e, forse a causa di un malore, ha perso il controllo della vettura e si è scontrata frontalmente con un'altra auto che procedeva nella corsia opposta.

AutoResponder Per WA dà un risponditore automatico Per WhatsApp molto Personalizzabile : AutoResponder per WA è un'applicazione che offre un risponditore automatico per WhatsApp o WhatsApp Business con numerose opzioni per renderlo adatto a ogni esigenza. L'app funziona con i contatti, con i gruppi e con i numeri sconosciuti e risponde automaticamente a tutti i messaggi, invia risposte a messaggi specifici, ignora e specifica contatti e gruppi, supporta i messaggi programmabili, sostituzioni di risposte con ora, nome, posizione ...