Juventus-Torino | la probabile formazione scelta da Allegri | attacco a due punte per i

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) Nel derby in programma questa sera, Massimilianopotrebbe optare per un 4-4-2 con Kean e Ronaldo davanti Tanti problemi diper la, che si prepara questa sera ad affrontare ilnel derby della Mole. Massimilianoha gli uomini praticamente contati, visto che l’infermeria è ormai da tempo in over booking.LaPresse/Isabella BONOTTO / AFPPer questi motivi, il modulo scelto dall’allenatore bianconero potrebbe essere il 4-4-2, con la coppa d’formata da Ronaldo e Kean considerando gli infortuni di Dybala e Mandzukic, con quest’ultimo che rimarrà ai box per il resto della stagione. In porta confermato Szczesny, mentre la linea a quattro sarà formata da Cancelo, Bonucci, Chiellini e uno tra De Sciglio e Spinazzola, con quest’ultimo favorito. A centrocampo l’asse centrale sarà formata da Pjanic e ...

juventusfc : Andiamo alla scoperta dei nostri avversari di questa sera. #OppositionWatch, il @TorinoFC_1906 ????… - juventusfc : Nuove disponibilità per il Derby di questa sera! ?? Sei ancora in tempo per acquistare il tuo biglietto per… - forumJuventus : #JuveTorino oggi ore 20,30. Formazioni GdS-CdS: 'Sarà 4-3-3 con Cuadrado, Ronaldo e Bernardeschi in attacco. Spinaz… -