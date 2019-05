Iran | al via oggi stop Usa a export greggio Teheran | rimedieremo

Via Seta : Xi - più amici aderIranno : ANSA, - PECHINO, 27 APR - "Sempre più amici e partner aderiranno alla Belt and Road Iniziative", un progetto lanciato dalla Cina, ma aperto al mondo: il presidente cinese Xi Jinping, chiudendo il secondo Forum di Pechino dedicato alla nuova Via della Seta ha aggiunto che ora l'obiettivo sarà di "lavorare per rafforzare l'attuazione del ...

Scuola - aggiornamento Gae : al via da oggi le domande - ecco cosa potranno fare gli aspIranti docenti : Al via da oggi, venerdì 26 aprile, le domande per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento secondo quanto indicato dal decreto 374/19: i docenti avranno tempo sino al prossimo 16 maggio (scadenza ore 14) per presentare le loro domande tramite il sistema Polis. L’aggiornamento avrà validità triennale, vale a dire sino all’anno scolastico 2021/2022. L’aggiornamento riguarderà anche le graduatorie di istituto di ...

Iran - gravi perdite e danni a seguito delle alluvioni : al via le attività di ricostruzione : Oggi la Guida suprema Iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha dato sua approvazione alla richiesta del presidente Hassan Rohani di utilizzare risorse del Fondo per lo sviluppo nazionale. Al fine di finanziare le attività di ricostruzione dopo le gravi inondazioni che hanno colpito il Paese nell’ultimo mese, provocando almeno 76 morti e oltre 220 mila di sfollati. E’ quanto riferisce il sito ufficiale di Khamenei, secondo cui la ...

Sampdoria-Roma - Ranieri fa chiarezza : “Zaniolo non vuole andare via. MIrante? Penso di confermarlo” : L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria, soffermandosi anche sul futuro di Zaniolo “Nicolò ha detto più volte che vuole stare a Roma. Ha un contratto massimo fino al 2023, capisco che fa notizia, ma la società non ha intenzione di venderlo, né lui di andare via“. L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, si esprime così su Nicolò Zaniolo, gioiello giallorosso ...

Inter - MIranda ammette : “gioco meno ma mi sto abituando - tuttavia non penso ancora all’addio” : Il difensore dell’Inter ha parlato dal ritiro della Nazionale brasiliana, esprimendo le sue sensazioni Una stagione difficile, poco spazio e solo quindici presenze stagionali tra Serie A, Champions ed Europa League. Joao Miranda non è più un titolare fisso dell’Inter, trasformatosi in comprimario dopo l’arrivo di De Vrij dalla Lazio. Miranda – Davide Anastasi/LaPresse Una situazione particolare, a cui però il ...

I giganti della montagna - il PIrandello monumentale di Gabriele Lavia - : Come però spesso capita nei suoi spettacoli " al di là dell'efficacia dell'idea registica " sembra lavorare per se stesso dimenticandosi gli altri, accontentandosi di performance non all'altezza ...

Milano. Donna trovata morta in via Gian Battista PIranesi : ipotesi omicidio : Mistero in zona Porta Vittoria a Milano. Una Donna di 53 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in

FdI : esposto a prefetto per via Roma intitolata ad AlmIrante : Roma – Dopo il caso di Ladispoli, il gruppo FdI capitolino torna a insistere sull’intitolazione di una via di Roma a Giorgio Almirante. Fratelli d’Italia critica in particolare il dietrofront del Campidoglio – che prima, il 14 giugno scorso, disse si’ con una mozione approvata quasi all’unanimita’, e poi, il 26 giugno, fece retRomarcia con altri due provvedimenti – e presenta un esposto al prefetto ...

Via AlmIrante a Verona - senatore Pd chiede intervento di Salvini : "L'intitolazione di una strada ad un fascista, razzista ed antisemita rischia di creare equivoci". Lo ha detto il senatore del Pd, Vincenzo D'Arienzo, annunciando un'interrogazione al Ministro dell'...

Una via per AlmIrante a Verona - Pd chiede intervento di Salvini : "L'intitolazione di una strada ad un fascista, razzista e antisemita rischia di creare equivoci". Lo ha affermato Vincenzo D'Arienzo, dopo la decisione del Comune di Verona di intitolare una via a Giorgio Almirante in occasione del trentennale della sua morte. Il senatore del Pd ha così annunciato un'interrogazione al Ministro dell'Interno, Matteo Salvini."Almirante è stato un grande leader, un politico che avrebbe molto da insegnare anche oggi. ...

L'inferno sono i Giganti. Gabriele Lavia e il PIrandello estremo : Si tratta di un lavoro a suo modo grandioso , contenente mille spunti che hanno interrogato la coscienza e la scienza del teatro italiano. Impossibile non pensare a Giorgio Strehle r che ne fece ben ...

Verona - una via dedicata a Giorgio AlmIrante : Il primo firmatario è un consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Le comunità ebraiche: "Contrario ai valori di libertà e all'antirazzismo della Costituzione"

L'Iran avverte che "risponder con fermezza" se Israele cercher di bloccare il commercio del petrolio via mare : ... ha spiegato Hatami alla Reuters, aggiungendo che se si verificasse qualche provocazione, il suo paese, che ha uno delle le flotte petrolifere più grandi del mondo 'risponderà con fermezza'.