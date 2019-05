Cari tifosi | il Napoli è e sarà questo Se non vi sta bene… «Arrangiatevi!»

Juventus - Ronaldo suona la Cari ca : “Tifosi - ci servirà il vostro aiuto!” : Juventus Ronaldo – E’ la vigilia della partita più importante della stagione per la Juventus di Massimiliano Allegri e, come di consueto, il club bianconero ha scelto di far parlare un giocatore prima del match. Chi meglio di Cristiano Ronaldo ? Il portoghese, che ha giocato tantissime partite di questo livello in carriera, ha suona to la […] L'articolo Juventus , Ronaldo suona la carica : “Tifosi, ci servirà il vostro ...

Calcio turco - immagini schock : i tifosi del Fenerbache danno la Carica ai giocatori in un clima violento [VIDEO] : I tifosi del Fenerbache si sono organizzati con fumogeni e fuochi d’artificio per caricare la squadra in vista del derby contro l’Istanbul Basaksehir, molto sentito dai supporters turchi. Non nuovi ad episodi del genere, i tifosi della squadra della capitale turca, hanno voluto incitare violentemente i propri giocatori che lottano per non retrocedere dalla SuperLig. Contro lo Zenit in Europa League era successo un episodio simile ma ...