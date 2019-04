Roger Federer ha vinto i Miami Open

LIVE Federer-Isner - Finale Masters1000 2019 in DIRETTA : Re Roger si impone 6-1 6-4 e vince il suo 101° torneo! : Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale del Masters 1000 di Miami, nella sua prima edizione che vede l’ultimo atto all’Hard Rock Stadium. Si affrontano Roger Federer e John Isner. Per lo svizzero e l’americano è la seconda Finale in un torneo di tale rango: la prima l’avevano disputata a Indian Wells nel 2012, e uscì vincitore Federer in due set. Quest’ultimo è alla caccia del suo titolo ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer in trionfo - 101 sigilli. Sconfitto John Isner in due set : Adesso sono 101! Roger Federer trionfa nel Masters 1000 di Miami, vincendo il quarto titolo della carriera in Florida, dopo aver battuto in due set l’americano John Isner con il punteggio di 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco. Una finale semplicemente perfetta per lo svizzero, che mette il sigillo numero 101 ad una storia fantastica che non sembra finire mai. Inizia la partita ed arriva subito il break dello svizzero, che alla ...

Roger Federer vince anche a Miami : battuto Isner in finale : ... Krajinovic, Medvedev, Anderson e Shapovalov , prima di Isner, numero 9 al mondo,. Una vittoria che riscatta il deludente ko subito nell'ultima finale a Indian Wells, dove venne sconfitto da Thiem . ...

Federer e la “carica dei 101” : Roger è il Re di Miami - nulla da fare per Isner : Roger Federer ha dominato contro Isner nella finale del Miami Open, lo svizzero sontuoso al servizio e non solo Roger Federer ha vinto oggi il torneo numero 101 della sua favolosa carriera, il quarto in quel di Miami. Un successo netto questa sera contro Isner, un 6-1 6-4 condizionato anche da un infortunio che ha colpito l’americano sul finale dell’incontro. Federer al di là di questa serata, ha giocato un torneo sontuoso, ...

Tennis - Roger Federer : “Punto a vincere tornei - il numero 1 del mondo è lontano dalle mie possibilità attuali” : Roger Federer non smette mai di stupire e conquista la 50esima finale di un Masters 1000 in carriera a Miami (Stati Uniti), dando l’assalto al suo 101° successo di un torneo. Lo svizzero ha regolato in due set 6-2 6-4 il giovane canadese Denis Shapovalov (n.23 del ranking) in 1 ora e 14 minuti di gioco. Una partita nella quale il campione elvetico ha dato libero sfogo al suo talento, annichilendo il giovane rivale e guadagnandosi il quinto ...

Tennis - Finale Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer e John Isner - la carica di chi sfugge agli anni : Roger Federer, anni 37. John Isner, anni 33. In due, ne fanno 70. Eppure saranno loro, domani, a sette anni di distanza dalla prima occasione in cui si affrontarono in una Finale di un Masters 1000 (Indian Wells 2012), a ritrovarsi per l’ultimo atto della prima edizione di Miami lontana da Crandon Park. Lo svizzero, comunque vada a finire, con il raggiungimento della Finale ha già messo insieme un quantitativo di punti con il quale ...

ATP Miami – Il maestro Federer dà ripetizioni all’allievo Shapovalov - King Roger vince in due set e vola in finale : Il tennista svizzero conquista la nona finale nel torneo di Miami, la cinquantesima in carriera nei Masters 1000 La leggenda di Federer continua senza sosta, raggranellando record su record ogni giorno che passa. Grazie alla vittoria in semifinale a Miami contro Shapovalov, King Roger conquista la cinquantesima finale a livello di Masters 1000, la nona restringendo il campo al torneo statunitense. AFP/LaPresse Un numero pazzesco, che lo ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer incanta e vola in finale. Sconfitto Denis Shapovalov in due set : L’attacco al potere della Next Gen è ancora una volta rimandato. Lo svizzero Roger Federer (n.5 del ranking) vola in finale nel Masters 1000 di Miami (Stati Uniti), sconfiggendo in due set (6-2 6-4) il giovane canadese Denis Shapovalov (n.23 del ranking) in 1 ora e 14 minuti di gioco. Un match che non ha avuto storia quello andato in scena sul cemento della Florida. L’elvetico ha condotto le danze come e quanto ha voluto, esibendo un ...