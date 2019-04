Fabio Volo | «Di inadeguatezza | televisione e problemi di prostata»

Discovery - domani Fabio Volo torna con la sua Untraditional sul Nove : Fabio Volo torna sul Nove con la seconda stagione di Untraditional, la serie tv ideata, scritta e intepretata dallo stesso attore e conduttore in cui continua a raccontare il suo sogno: produrre una...

Untraditional 2 su NOVE dal 1 aprile con Fabio Volo : Untraditional la seconda stagione della serie con Fabio Volo su NOVE dal 1 aprile Da lunedì 1 aprile alle 23:30 arriva su NOVE la seconda stagione di Untraditional la comedy di e con Fabio Volo, ideata da Fabio Volo e che racconta in chiave romanzata, divertente e surreale, la vita di Fabio con il sogno di realizzare una serie tv americana. I primi due episodi sono già disponibili su DPlay dove saranno caricati settimanalmente anche gli altri ...

La Confessione (Nove) - Gomez a Fabio Volo : “Linus critica i suoi libri?”. “Non credo legga molto. È un po’ stronzo - ma gli voglio bene” : Venerdì 29 marzo alle 22.45 su Nove ospite de “La Confessione” di Peter Gomez è Fabio Volo. Il giornalista gli mostra la foto di Linus, a sua volta ospite del programma nella stagione precedente. “Lei a Radio Deejay ha fatto per lungo tempo “Il Volo del mattino”. Linus è stato seduto qui. Di lei ha detto: “E’ un ragazzo molto complicato sotto il punto di vista affettivo”. E’ vero?”, chiede il direttore de ...

La Confessione (Nove) - Gomez a Fabio Volo : “Suo padre umiliato dalle banche?”. “Salvandolo dai debiti ho realizzato uno dei miei sogni” : Venerdì 29 marzo alle 22.45 su Nove ospite de “La Confessione” di Peter Gomez è Fabio Volo. Il giornalista parla del padre del conduttore radiofonico: “Lei dice che suo padre era stato un po’ umiliato dalle banche“, dice il giornalista. “Io sono cresciuto in una famiglia unita dal punto di vista emotivo, sentimentale. Insomma, eravamo una bella famiglia, però avevamo problemi economici pesanti – spiega ...

La Confessione (Nove) - Gomez a Fabio Volo : “Perché viene massacrato per i suoi libri?”. “Chi ama i miei testi sono molti di più rispetto agli odiatori” : Ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 29 marzo alle 22.45 su Nove è Fabio Volo. Autore di 10 romanzi di grandissimo successo, ha venduto 7 milioni di libri nel mondo, ma in Italia ha subito feroci critiche da parte di alcuni intellettuali che lo accusano di superficialità e qualunquismo. “Lei sui social è osannato per tutto: la radio, la televisione, ecc. Però quando si parla dei suoi libri viene massacrato. ...

Nuova Zelanda - Fabio Volo nel luogo della strage : il messaggio straziante ai fan : Fabio Volo si trova in Nuova Zelanda in queste ore, proprio negli attimi in cui giungeva la notizia dell'attacco terroristico alle moschee. Lo scrittore ha pensato di condividere su Instagram un post in cui tranquillizza i fan. "Siamo ancora in Nuova Zelanda. Molti di voi mi hanno scritto per sapere

Don Fabio Rosini. Il prete senza Whatsapp star involontaria con il Vangelo domenicale : Il mezzo determina le condizioni del messaggio: e la conseguenza è che, se non mi penso in un ambito Web ma in un mondo reale, continuo a "bucare" l'audio o lo schermo, perch continuo a essere una ...

UN PAESE QUASI PERFETTO - RAI 3/ Streaming video del film con Fabio Volo - 1 marzo - : Un PAESE QUASI PERFETTO va in onda stasera, 1 marzo 2019, su Rai 3 in prima serata. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2016