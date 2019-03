Miley Cyrus torna al taglio di capelli di HANNAH Montana : Miley Cyrus torna al taglio di Hannah MontanaMiley Cyrus torna al taglio di Hannah MontanaMiley Cyrus torna al taglio di Hannah MontanaMiley Cyrus torna al taglio di Hannah MontanaMiley Cyrus torna al taglio di Hannah MontanaMiley Cyrus torna al taglio di Hannah MontanaMiley Cyrus torna al taglio di Hannah MontanaMiley Cyrus torna al taglio di Hannah MontanaMiley Cyrus torna al taglio di Hannah MontanaMiley Cyrus torna al taglio di Hannah ...

La rottura tra Louis Tomlinson e Zayn Malik ha a che fare con Two of us e la morte di JoHANNAH Deakin : Louis Tomlinson rompe il silenzio e racconta per la prima volta il motivo del litigio con l'ex compagno di band Zayn Malik. Tra i due non corre buon sangue, ormai è noto, ma il motivo - prima d'ora - era rimasto segreto. Da un lato l'addio improvviso ed inaspettato di Zayn Malik al gruppo degli One Direction ha minato gli equilibri tra i cinque componenti della band ma c'è anche molto altro. Superata la delusione iniziale da abbandono nel ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : Nicole Good oro nella combinata - HANNAH Saethereng nel supergigante : Ai Mondiali Juniores 2019 di sci alpino della Val di Fassa oggi erano in palio due titoli nel programma femminile, quello del supergigante e della combinata. Si è partiti con la prova più veloce (prima parte della combinata), che valeva anche per l’assegnazione del titolo, per cui la norvegese Hannah Saethereng si mette al collo la medaglia d’oro, vincendo la prova con il tempo di 1:14.54 davanti alla austriaca Julia Scheib per 14 ...

Recensione L’esorcismo di HANNAH Grace : torna al cinema la paura con Shay Mitchell : Arriva nelle sale “L’esorcismo di Hannah Grace” il primo lungometraggio diretto da Diederik Van Rooijen con Shay Mitchell. Megan Reed è un ex poliziotta che dopo uno shock lavorativo ha scelto di spostarsi verso altri fronti, come accettare un posto in un obitorio notturno. Dopo averle spiegato il funzionamento dei vari reparti, la prima sera di lavoro le arriverà un cadavere molto particolare. Chi è la Hannah Grace del titolo di questo film? La ...

Film in uscita - da Green Book a L’esorcismo di HANNAH Grace : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : Green Book di Peter Farrelly. Con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini USA 2018. Durata: 130’. Voto: 3/5 (AMP) Vigevano ancora le leggi razziali nel Sud degli States, e per qualunque afroamericano con velleità da gite in auto era buona cosa tenere in macchina una copia del Negro Motorist Green Book, guida turistica di “accessibilità ai neri” nei locali pubblici. Green non sta per “verde” ma deriva dal cognome del suo inventore, tal ...