Congresso famiglie | Salvini | “Tanta polemica | neanche se fossi andato a congresso

Congresso famiglie Verona - DIRETTA. Salvini a Di Maio : orgoglioso di essere sfigato. Femministe? Pensino a Islam : Matteo Salvini è arrivato al Congresso della famiglia di Verona mentre per le strade della città in migliaia manifestano contro l'evento che ha il patrocinio del ministro della...

Congresso delle famiglie - la contromanifestazione a Verona. "Siamo 100mila" : Una marea umana colora Verona . Alle ore 14,30 sono già migliaia alla contromanifestazione al Congresso delle Famiglia , lanciato da Non una di meno . "Siamo 100mila", dicono gli organizzatori. Gli ...

Congresso famiglie - Matteo Salvini risponde a Di Maio : “Orgoglioso di essere sfigato” : Dal palco del Congresso mondiale delle famiglie in corso a Verona, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini risponde al suo collega Luigi Di Maio, proprio sulla sua partecipazione all'evento: "Se parlare di mamme, papà e bimbi è da 'sfigati', io sono orgoglioso di essere sfigato”. E non manca uno scontro sulle adozioni con il M5s.Continua a leggere

Congresso famiglie - Salvini : "Sostengo l'Italia che fa figli". Di Maio : "A Verona i fanatici" : L'evoluzione della famiglia è quanto di più bello ci sia, perché significa che il nostro mondo è in movimento. E racconta una splendida evoluzione culturale", dice il presidente della Camera. "Le ...

Congresso famiglie - Landini : “Salvini ha grave responsabilità”. E sul dissenso di Di Maio : “Si chieda con chi fa contratti” : “Credo che Salvini si assume una grave responsabilità perché il governo in questo caso non avrebbe dovuto assumere quei valori lì, e perché lui dovrebbe essere il ministro di tutti non di una parte soltanto”. Lo ha affermato il segretario Cgil Maurizio Landini, prima della partenza del corteo contro il Congresso della famiglia di Verona. “Di Maio – ha aggiunto Landini, a proposito del dissenso detto M5s – ha fatto ...

Congresso famiglie - Salvini a Di Maio : «Sfigato chi parla di mamma e papà? Sono orgoglioso di esserlo» : Botta e risposta a distanza tra i leader della maggioranza. Matteo Salvini punge Vincenzo Spadafora, dopo la stoccata del sottosegretario M5s a chi sostiene il Congresso delle famiglie e «tesi lontane ...

Congresso delle famiglie a Verona - Salvini : “La legge sull’aborto non è in discussione” : Piazza spaccata a metà come una mela, a Verona, per l’arrivo a piedi, in una ressa di simpatizzanti e cronisti, di Matteo Salvini alla Gran Guardia, per partecipare al Congresso mondiale delle famiglie. Il vicepremier è stato accolto da una parte che inneggiava il suo nome, “Matteo, Matteo, Matteo...”, esortandolo ad andare avanti. Un altro pezzo ...

Congresso famiglie - Di Maio contro Salvini : “Adozioni? Competenza del ministro Fontana. Si legga le deleghe” : “A Verona ci sono dei fanatici. Qui si guarda al futuro”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio parlando a Cinecittà dove è in corso la manifestazione ‘Oggi protagonisti’, l’evento organizzato dall’Agenzia nazionale per i giovani cui partecipano 600 giovani di tutta Italia. Poi risponde a Salvini sulla questione delle adozioni: “Salvini legga bene le deleghe: Spadafora non c’entra. Quella sulle adozioni è in ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : il Papa sul Congresso famiglie - 30 marzo 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: Papa Francesco si è espresso sul Congresso famiglie, ribadendo il pensiero del cardinale Parolini, 30 marzo 2019,

