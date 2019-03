Patch di marzo e modalità scura quasi per tutti con MIUI 10 9 3 28 Global Beta

Subito a ritmo pieno gli aggiornamenti per Samsung Galaxy S10 : arriva la seconda Patch di marzo : Ci apprestiamo a vivere un fine settimana molto intenso per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S10 o un S10 Plus appena lanciati sul mercato. Dopo aver esaminato qualche consiglio utile per sfruttare al meglio il potenziale di Always On Display, come avrete notato dal nostro articolo di poche ore fa, oggi 29 marzo occorre analizzare il freschissimo top di gamma Android sotto un altro punto di vista. A sorpresa, ...

Huawei P30 riceve le Patch di marzo - come Nokia 6.1 - e numerosi miglioramenti : Huawei P30 Pro e Nokia 6.1 ricevono le patch di marzo. Per il flagship Huawei ci sono anche numerosi miglioramenti e ottimizzazioni. L'articolo Huawei P30 riceve le patch di marzo, come Nokia 6.1, e numerosi miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 riceve le Patch di marzo - come Nokia 6.1 - e numerosi miglioramenti : Huawei P30 Pro e Nokia 6.1 ricevono le patch di marzo. Per il flagship Huawei ci sono anche numerosi miglioramenti e ottimizzazioni. L'articolo Huawei P30 riceve le patch di marzo, come Nokia 6.1, e numerosi miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Patch di sicurezza di marzo in rilascio su Honor Magic 2 - Sony Xperia XZ1 - XZ1 Compact e XZ Premium : Honor Magic 2 non è mai arrivato in Italia, ma non abbiamo dubbi sul fatto che qualche appassionato affascinato dal progetto sia riuscito ad ottenerne uno L'articolo Patch di sicurezza di marzo in rilascio su Honor Magic 2, Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact e XZ Premium proviene da TuttoAndroid.

HONOR 9 Lite si aggiorna con le Patch di sicurezza di marzo : HONOR ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento mensile di sicurezza per gli HONOR 9 Lite venduti nel nostro Paese. Scopriamo cosa è cambiato L'articolo HONOR 9 Lite si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ricevono le Patch di sicurezza di marzo 2019 in Italia : Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ricevono, forse un po' a sorpresa, le patch di sicurezza di marzo 2019 in Italia. Pronti ad aggiornare il vostro smartphone? L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ricevono le patch di sicurezza di marzo 2019 in Italia proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 si aggiorna con le Patch di sicurezza di marzo 2019 : Xiaomi Redmi Note 5 sta ricevendo un nuovo aggiornamento software che introduce la MIUI 10.2.2 Stable e le patch di sicurezza di marzo 2019. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo 2019 proviene da TuttoAndroid.

Non perdono tempo i Samsung Galaxy Note 8 Vodafone e Tre con Patch di marzo - stop a 31 minacce : I Samsung Galaxy Note 8 Vodafone e Tre Italia procedono a braccetto nel loro aggiornamento software. A fine febbraio, questi due esemplari serigrafati proprio insieme avevano ricevuto Android 9 Pie. Quest'oggi 19 marzo tocca ad un nuovo rilascio fare capolino sui due device, certo non egualmente corposo ma pure importante perché riguarda la sicurezza dei dispositivi. La patch di marzo è disponibile ora per i Samsung Galaxy Note 8 Vodafone e ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ si aggiornano : Patch di sicurezza di marzo 2019 e nuove feature : Samsung Galaxy S9 e S9+ stanno ricevendo un aggiornamento con le patch di sicurezza di marzo 2019 e una novità per la fotocamera ripresa dai Galaxy S10. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9+ si aggiornano: patch di sicurezza di marzo 2019 e nuove feature proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9+ si aggiorna : Patch di sicurezza di marzo 2019 e nuove feature : Samsung Galaxy S9 e S9+ stanno ricevendo un aggiornamento con le patch di sicurezza di marzo 2019 e una novità per la fotocamera ripresa dai Galaxy S10. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9+ si aggiorna: patch di sicurezza di marzo 2019 e nuove feature proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 e S8+ ricevono le Patch di sicurezza di marzo in Italia : Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza del mese di marzo 2019, partendo dalle versioni no brand. Ecco i nuovi firmware G950FXXS4DSC2 e G955FXXS4DSC2. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8+ ricevono le patch di sicurezza di marzo in Italia proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 Lite si aggiorna con le Patch di sicurezza di marzo 2019 : Xiaomi Mi A2 Lite sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento software che introduce le patch di sicurezza di marzo 2019. L'articolo Xiaomi Mi A2 Lite si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo 2019 proviene da TuttoAndroid.

I Sony Xperia XZ2 ed Xperia XZ3 si aggiornano con le Patch di sicurezza di marzo : L'intera gamma Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ3 stanno ricevendo un aggiornamento OTA che contiene le ultime patch rilasciate da Google L'articolo I Sony Xperia XZ2 ed Xperia XZ3 si aggiornano con le patch di sicurezza di marzo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 8 - S8 e S8+ ricevono le Patch di sicurezza di marzo 2019 : Giornata di aggiornamenti in casa Samsung: Galaxy Note 8, Galaxy S8 e Galaxy S8+ stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di marzo 2019. L'articolo Samsung Galaxy Note 8, S8 e S8+ ricevono le patch di sicurezza di marzo 2019 proviene da TuttoAndroid.