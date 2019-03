Congresso famiglie Verona | il problema non sono i contenuti Ma la politica che si crede

Brian Brown - il quacchero - convertito - con 9 figli. Chi è l'anima del Congresso delle Famiglie : La 13esima edizione dell'evento, che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo, riunisce i sostenitori ad associazioni integraliste e conservatrici di tutto il mondo. I temi chiave sono la contrarietà all'...

Congresso famiglie - Zaia : "Se c'è una patologia è l'omofobia" - : Il governatore del Veneto, che ha dato il patrocinio all'iniziativa al via a Verona, assicura che prenderà posizione se dovesse essere una manifestazione contro i gay. E aggiunge: "Legge sull'aborto ...

Si apre il discusso Congresso Mondiale delle Famiglie. Ci sarà anche Forza Nuova : E la scritta: "L'eroe è chi accende la speranza nel mondo, e il mondo ha bisogno di eroi". 29 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Si apre oggi il discusso Congresso Mondiale delle Famiglie : Si apre oggi il discusso Congresso Mondiale delle Famiglie che si svolgerà a Verona fino a domenica. Una tre giorni accompagnata da polemiche politiche e non solo, fino all'ultimo momento: le accuse ...

Congresso Mondiale Famiglie - Brandi : ‘Smirnov - un caso montato ad arte’ : A una settimana esatta dall’inizio, non si placano le polemiche intorno al Congresso Mondiale delle Famiglie, giunto alla 13ma edizione e in programma a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi. L’evento è fortemente criticato da diverse associazioni e partiti politici, accusato di oscurantismo se non di “ritorno al medioevo” per le sue posizioni decisamente conservative su temi delicati e importanti come aborto e unioni civili. Una delle polemiche ...

Congresso Verona - Bussetti : 'Non parlerò a nome della Scuola. Se figli stanno bene - ok anche a famiglie allargate' : Il ministro all'Istruzione Marco Bussetti parteciperà al Congresso delle famiglie di Verona. Alle critiche e alle domande sulla partecipazione di...

Chi sarà presente al Congresso delle famiglie di Verona : "Il Vento del cambiamento: L'Europa e il Movimento Globale Pro-Family": è lo slogan della tredicesima edizione del World Congress of Families in programma a Verona da domani a domenica. Ottocento i posti disponibili per ogni singola giornata, andati immediatamente a ruba secondo quanto riferito dagli organizzatori. Ad aprire la tre giorni sarà alle 9 di domani Brian Brown, presidente della Iof (International Organization for the ...

Santanchè : “Berlusconi? Molli la politica e si goda soldi e nipoti. Congresso Famiglie? Basta col politicamente corretto” : “Berlusconi? Io gli consiglio vivamente di godersi la vita, i suoi figli, i suoi nipoti, i suoi soldi. Oggi bisogna dire con franchezza che politicamente, per la costruzione di quell’area vasta che è maggioranza nel popolo italiano, lui è un elemento ostativo”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, si pronuncia sul futuro del centrodestra. L’ex pasionaria di ...

A Verona il Congresso Mondiale delle Famiglie : programma e polemiche : A Verona il Congresso Mondiale delle Famiglie: programma e polemiche Si tiene dal 29 al 31 marzo il contestato evento promosso da sigle pro Life. Saranno presenti diversi esponenti del governo, tra cui Matteo Salvini e il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana. Negli scorsi giorni polemiche per il patrocinio di Palazzo Chigi, poi ...

"Lontani anni luce dal Congresso mondiale delle famiglie di Verona". M5S prende le distanze con una lettera : Il giorno prima del Congresso delle famiglie di Verona arriva una lettera del Movimento 5 Stelle in cui i pentastellati prendono le distanze da tutti coloro che aderiscono all'evento, compreso Matteo Salvini.Come riporta AdnKronos nell'incipit della lettera si legge: "Siamo lontane anni luce dalle idee e dalla visione degli organizzatori del Congresso mondiale delle famiglie che si terrà a Verona nelle giornate del 29, 30 e 31 marzo. ...

Congresso famiglie - pentiamoci e convertiamoci : andiamo a Verona! : Sto vivendo un dramma: sono scapolo, non ho figli, non ho un lavoro e sento che il mio “anus” è una zona erogena. Maledizione, mi sento una monade! E come se non bastasse sono anche ateo. Che persona orribile sono! Ho una sessualità turbocapitalizzata! Vengo velocemente! Sono sempre il primo venuto, anche nelle orge! Devo fare qualcosa per redimermi. Non riesco più a sostenere il peso di tutta questa libertà. Devo assumermi delle ...

L'Udi spezzina contro il Congresso delle famiglie : "No allo scontro di civiltà sui diritti" : ... prende posizione contro il congresso mondiale delle famiglie che si svolge a Verona il 29 e 30 marzo e che vede la partecipazione di associazioni prolife di tutto il mondo e di esponenti di ...