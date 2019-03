Lite furiosa tra Tina e Gemma | interviene la De Filippi per dividerle

Lite tra Maria Monsè e la Marchesa in tv - D'Urso furiosa : 'Se lo rifai non ti invito più' : Momenti di tensione oggi nel corso della nuova diretta di Pomeriggio 5, il fortunato talk show condotto da Barbara D'Urso durante il quale c'è stato uno scontro molto acceso tra la Marchesa D'Aragona e Maria Monsè. Che tra le due donne non corra affatto buon sangue era già risaputo dato che in passato, prima al Grande Fratello Vip e poi nei salotti della stessa D'Urso, se ne sono dette di tutti i colori. Questo pomeriggio la goccia che ha fatto ...

Lite furiosa tra la moglie di Facchinetti e Laura Cremaschi : il video finisce sui social : “Mi ha aggredita, ecco il video”: così la soubrette di ‘Avanti un altro’ presenta il filmato del litigio furibondo scoppiato...

“Lo hai inseguito in bagno!” - scenata di gelosia tra la furiosa moglie di Facchinetti e Laura Cremaschi : il video della Lite (con lancio di bicchiere) : Tutta colpa di un selfie. In un ristorante di Como, la soubrette di Avanti un altro, Laura Cremaschi, ha chiesto una foto a Francesco Facchinetti, che stava cenando con la moglie Wilma. Secondo il racconto della “bonas”, lo scatto non sarebbe uscito bene così, nella zona buffet, gliene avrebbe chiesto un altro. Lady Facchinetti, però, non ha gradito e, anzi, ha accusato Cremaschi di aver inseguito l’ex Capitan uncino in bagno. ...

Milani pentita. Come chiede perdono alla Rettore dopo la Lite furiosa : Donatella Milani, ospite di Caterina Balivo nella trasmissione 'Vieni da me' su Rai1, racconta i suoi esordi, la mancanza della mamma, il feeling con Pupo e ovviamente lo scontro con Donatella Rettore ...

Ora o Mai Più - Lite furiosa in diretta fra la Rettore e la Milani : Attacchi, frecciatine al veleno e qualche gaffe: è questo il resoconto dell’ultima puntata di Ora o Mai Più 2, segnata dallo scontro fra Donatella Milani e la Rettore. Una lite che nemmeno Amadeus, conduttore pacato e in evidente difficoltà, è riuscito a placare, soprattutto dopo che nel corso della diretta è stato trasmesso un rvm molto particolare. “Prima di assistere a questo duetto – ha detto il presentatore annunciando ...

Isola dei Famosi - Lite furiosa tra Yuri e Marina - lei sbotta : 'Che fai mi picchi?' : All'Isola dei Famosi si respira un'aria molto tesa. Trascorrono inesorabili le settimane e la fame e la stanchezza iniziano davvero a torturare i vari concorrenti. Protagonisti di un'accesissima discussione sono stati Marina La Rosa e Yuri Rambaldi. I due si sono scontrati a causa delle nomination e di alcune battute fatte da Marina non molto apprezzate dagli altri concorrenti. La discussione è divenuta così accesa al punto che Marina La Rosa ha ...

Furiosa Lite con i vicini. Un arresto a Mazara : Furiosa lite con i vicini: un arresto a Mazara. Una donna è stata picchiata, e i carabinieri hanno rischiato di essere colpiti con una spranga di ferro. Nella giornata di giovedì 07 febbraio i ...

Isola - scoppia la Lite con Marina La Rosa : Francesca Cipriani furiosa si ritira : La soubrette ha deciso di dire basta dopo una lite con la collega: il reality perde così non uno, ma ben due ‘pezzi’ già...

Lite furiosa tra Vladimir Luxuria e Daniela Santanchè a Non è l’Arena : Massimo Giletti a “Non è l’Arena” ha avuto come ospiti Vladimir Luxuria e Daniela Sanatnchè, tra le due è scoppiata una Lite furibonda. «Con tutti gli interventi che hai fatto sei più tra…..s di me». Vladimir Luxuria risponde per le rime a Daniela Santanché. Si parla della partecipazione dell’ex parlamentare di Rifondazione comunista alla trasmissione di Rai 3 “Alla lavagna”, dove ha spiegato a un pubblico di bambini delle ...