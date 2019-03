Paola Di Benedetto | Grazie a Federico Rossi ho eliminato tante cose inutili

blogo

(Di mercoledì 27 marzo 2019)Diè innamoratissima di, metà artistica del duo Benji & Fede. La ex fidanzata di Matteo Gentili e Francesco Monte si è raccontata a cuore aperto dalle pagine di Nuovo Tv: “Con Fede ho trovato ciò di cui una donna ha bisogno. Sono felice, sto vivendo un bel periodo. Sto capendodella mia vita, che cosa voglio fare in futuro e hopure". L'ex Madre Natura di Ciao Darwin ha parlato anche di alcune amicizie finte: “Le amicizie finte. Negli ultimi anni è sempre stato difficile capire chi era davvero sincero con me o chi si avvicinava solo per interesse. Così mi sono trovata ad avere intorno persone non vere. Anche in amore è stato molto difficile fare le selezioni. Con lui ho capito che cosa significa un rapporto vero, disinteressato. Stiamo insieme perché ci piacciamo, ci amiamo e basta”. La ragazza ha ...

