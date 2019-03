Roma | Pallotta non molla lo stadio | Vogliamo iniziare i lavori nel 2019

Pallotta : vogliamo inizio lavori stadio entro 2019 - Roma e i suoi tifosi lo meritano : Roma – James Pallotta vorrebbe iniziare i lavori per il nuovo stadio “entro il 2019”. A spiegarlo lo stesso presidente della Roma, rispondendo alle email di vicinanza che gli sono pervenute a Tele Radio Stereo. “Vi ringrazio per quello che avete fatto, con le email che vi sono pervenute in radio per quanto riguarda la questione stadio- ha detto Pallotta via email- Non ne ho mai lette tante in vita mia. I tifosi vogliono ...

Gli occhi di un imprenditore sulla Roma : “Quando Pallotta andrà in pensione - io sarò pronto” : Personaggio particolare, simpatico, emotivo. Massimo Ferrero, attuale Presidente della Sampdoria, potrebbe presto lasciare la società blucerchiata. La società statunitense York Capital sta infatti cercando di acquisire il club ligure. Nel frattempo, Ferrero lancia messaggi d’amore alla Roma: “Sono Romano, Romanista e nato a Testaccio. Quando Pallotta andrà in pensione io sarò pronto. E’ il mio sogno nel cassetto, così ...

Ferrero : 'Sogno la Roma. Appena Pallotta va in pensione...' : 'Sono romano, romanista e nato a Testaccio. Quando Pallotta andrà in pensione io sarò pronto'. Queste le parole del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero , ospite questo pomeriggio a Domenica In ...

Baldissoni : 'Nuovo stadio è un diritto acquisito dalla Roma. Pallotta andrà fino in fondo' : Il vicepresidente esecutivo del club giallorosso ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Vicepresidente Baldissoni, sorpreso dalle dichiarazioni della procura? Innanzitutto è sempre ...

Stadio Roma - i tifosi : «Pallotta ha ragione. È il gioco dell'oca» : Roma - 'Pallotta ha ragione, qui tutto è più difficile' . I tifosi della Roma a sostegno del patron americano dopo l'arresto del presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito . Un nuovo ...

La Roma tenta l'assalto a Gian Piero Gasperini : tecnico atalantino preso di mira da Pallotta : Nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, starebbe avanzando in maniera prepotente la candidatura di Gian Piero Gasperini , allenatore dell'Atalanta che sta impressionando con i bergamaschi ...

Pallotta arrogante e irriconoscente : Monchi ha fatto il bene della Roma : Monchi non è infallibile e, forse, non è nemmeno il miglior dirigente di questo mondo, però è stato un amministratore fedele delle volontà del padrone. La Gazzetta dello Sport ha ricordato che sono ...

Roma - Pallotta risponde e Monchi : “Mi ha chiesto di fidarsi di lui - però…” : Non si è fatta attendere la risposta del patron della Roma, James Pallotta, all’ormai ex Ds Monchi. Lo spagnolo, durante la presentazione del suo ritorno a Siviglia, ha parlato anche dell’esperienza in giallorosso evidenziando – tra i motivi per cui è andato via – delle divergenze con il Presidente. Oggi – nelle pagine di Gazzetta dello Sport – la risposta di Pallotta, forse un po’ sorpreso da ...

Roma - tra Pallotta e Monchi volano gli stracci. Come fu con Sabatini... : Il ds andaluso, prima nella conferenza stampa a Siviglia e poi più approfonditamente su Rete Sport, ha spiegato le divergenze che lo hanno portato all'addio: 'Ho capito che la proprietà aveva idee ...

Roma - Pallotta risponde a Monchi : «Questo è il risultato del suo lavoro» : 'Sono stupito dalle dichiarazioni di Monchi, gli abbiamo dato pieni poteri' . James Pallotta risponde alle dichiarazioni dell'ex direttore sportivo della Roma che oggi nella presentazione con il ...

Roma - Pallotta : 'Monchi aveva il pieno controllo - ma a novembre non aveva un piano B' : Il presidente della Roma Jim Pallotta non ha digerito le dichiarazioni rilascaite dall'ex ds Monchi, adesso al SIviglia dove oggi è stato presentato in conferenza stampa: 'Il Presidente voleva andare ...

Roma - Pallotta duro con Monchi : "Mi sono fidato di lui. Ma non ha funzionato" : A stretto giro di posta, dopo ulteriori dichiarazioni di Monchi all'emittente Rete Sport, la replica di Pallotta: 'sono rimasto un po' sorpreso nel leggere le dichiarazioni di Monchi, dove ha ...