Vaccini | Grillo | “Quello contro il morbillo resta | c’è un’epidemia in atto”

Vaccini - il Ministro della Salute Grillo : “I numeri sono alti ma attualmente in vigore c’è un decreto - serve invece una legge” : “I numeri delle coperture vaccinali sono alti, quindi credo che il dibattito abbia funzionato, i cittadini hanno capito che era necessario vaccinarsi, soprattutto per il morbillo“. Queste le parole del Ministro della Salute Giulia Grillo in merito alle coperture vaccinali che segnano un aumento a seguito dell’introduzione del decreto Lorenzin. Quello che ha funzionato, ha precisato, “e’ il dibattito, non la ...

Vaccini - Grillo : "Contraria all'obbligo - ma per il morbillo serve" : Ancora una volta la Ministra Grillo ha ribadito la sua contrarietà all'obbligo vaccinale, che considera "un fatto politico e non scientifico". Ancora una volta, dunque, la Ministra pentastellata rifiuta il confronto con la realtà visto che solo dopo l'introduzione dell'obbligo è stata raggiunta, in diversi casi, la soglia minima di sicurezza del 95% di copertura raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità. L'obiettivo non è stato ...

Vaccini - lettera di 146 portavoce M5s alla ministra Grillo : “Superare l’obbligo previsto dal ddl Lorenzin” : Una lettera firmata da 146 portavoce del Movimento 5 stelle con cui si chiede che sia superato l’obbligo vaccinale previsto dal ddl Lorenzin. A prendere posizione con un appello che ilfattoquotidiano.it pubblica integralmente, sono un gruppo di eletti M5s. Tra i firmatari molti consiglieri comunali (da Roma a Torino) e i consiglieri regionali Davide Barillari (Lazio), Francesca Frediani (Piemonte), Luciano Mossa (Valle d’Aosta), ...

Vaccini : Grillo - 'senza niente scuola - si' a obbligo per morbillo' : Siamo tutti persone responsabili, consapevoli del valore della scienza. La prima proroga l'aveva fatta il precedente Governo perche' non aveva attivato l'Anagrafe nazionale. Noi abbiamo prorogato ...

Vaccini - G. Grillo : contraria a obbligo ma su morbillo rimanga : Roma, 11 mar., askanews, - Oggi è l' ultimo giorno disponibile per documentare l' avvenuta vaccinazione dei figli. La ministra alla Salute Giulia Grillo non ha concesso la nuova proroga per decreto ...

Vaccini - Ministro Grillo : “Più che l’obbligo in sé - ha funzionato il dibattito che si è scatenato” : Da oggi lunedì 11 marzo i bambini del nido e della scuola dell’infanzia potranno entrare in classe solo se in possesso del certificato originale rilasciato dalle Asl sulle vaccinazioni. Il Ministro della Salute Giulia Grillo non ha concesso la nuova proroga per decreto che le aveva chiesto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini: chi non è in regola e ha tra 0 e 6 anni rischia di essere allontanato da scuola. In un’intervista a ...

Grillo : Vaccini - contraria ad obbligo : 2.47 La ministra della Salute, Grillo, a Repubblica ribadisce di essere "contraria per principio all'obbligo delle vaccinazioni", tranne che per il morbillo, perché "c'è un'epidemia in atto" e quindi "bisogna mantenere l'obbligo". "L'obbligo è un fatto politico non scientifico",e per questo-dice Grillo"bisogna agire in base alle condizioni epidemiologiche". La "nuova legge sarà una normativa quadro basata sui dati epidemiologici del Piamno ...

Vaccini - Grillo replica a Salvini : "No proroga autocertificazioni - documenti entro 10 marzo" : Non ci sarà nessuna proroga per autocertificare le vaccinazioni a scuola e permettere così ai bambini, le cui famiglie non hanno ancora presentato la documentazione sulla profilassi, di continuare con la frequenza in classe.Fonti del ministero della Salute spiegano che "nessun provvedimento" urgente in tal senso sarà preso. La precisazione arriva dopo l’invito del ministro dell'Interno Matteo Salvini alla titolare della Salute Giulia Grillo a ...

Vaccini - Grillo a Salvini intento comune superare decreto Lorenzin : Ministro Salute, Giulia Grillo, su Vaccini: "L'intento comune e' di superare il decreto Lorenzin, che e' una legge che noi riteniamo importante".

Vaccini - la Grillo risponde a Salvini che chiedeva un decreto d urgenza per i non vaccinati. 'Stiamo facendo la nuova legge'. Il no dei ... : ROMA - Un decreto legge d'urgenza, per far slittare ancora la piena attuazione dell'obbligo vaccinale. È la richiesta del leader leghista e vicepremier Matteo Salvini, che ha preso carta e penna e ha ...

Vaccini - Salvini scrive a Giulia Grillo : Un decreto per consentire la permanenza scolastica ai bambini non vaccinati delle scuole di infanzia 0-6 anni . È quello che chiede il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in una lettera ...