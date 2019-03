Gusti fruttati e colori vivaci | se le sigarette elettroniche strizzano l’occhio ai bambini

vanityfair

(Di domenica 24 marzo 2019) Un giro d’affari che, a livello planetario, vale 6 milioni di dollari e in Italia 600 milioni di euro. Il mercato delleè in crescita (anche se è ancora poco rilevante rispetto a quello del tabacco: 770 miliardi, secondo Euromonitor). E anche se in alcuni Paesi il vaping è stato inserito dalle autorità sanitarie nei percorsi anti fumo, nei Monopoli di Stato italiani è equiparato al tabacco: sugli effetti della sigaretta elettronica non è ancora stata detta l’ultima parola.Ma, intanto, il mercato sembra guardare ai giovani. O ai giovanissimi, come ha cercato di dimostrare un’indagine del Sunday Times, che spiega che l’industria del vaping sfrutterebbe, personaggi dei cartoni animati e immagini di dolci, popcorn e gelati per commercializzare i suoi prodotti.dall’aspetto invitante, che sembrano quasi bibite gassate, blister di ...

