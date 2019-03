Smettere di fumare con un videogioco

Oggi in Inghilterra è il No Smoking Day : ecco alcuni consigli utili per Smettere di fumare : Oggi, 13 marzo, in Inghilterra è il National No Smoking Day, giornata dedicata a combattere l’utilizzo delle sigarette. Le autorità esortano i fumatori a utilizzare l’opportunità come il momento perfetto per abbandonare questa abitudine molto dannosa per la salute. Si stima che il fumo uccida ancora circa 100.000 persone all’anno nel Regno Unito, con la pratica che è collegata ad un aumento del rischio di oltre 50 gravi condizioni di salute, ...

Come Smettere di fumare senza ingrassare o con la sigaretta elettronica : Come smettere di fumare senza ingrassare o con la sigaretta elettronica Come non fumare più Come smettere di fumare è una delle domande più frequenti che i fumatori “con i sensi di colpa” si pongono ogni giorno. Esistono diversi modi, ma il più funzionale è quello di smettere improvvisamente. “Trucchetti” Come diminuire il consumo di sigarette, o darsi a rimedi alternativi Come la sigaretta elettronica potrebbero non dare i risultati ...

Come Smettere di fumare senza ingrassare o con la sigaretta elettronica : Come smettere di fumare senza ingrassare o con la sigaretta elettronica Come smettere di fumare è una delle domande più frequenti che i fumatori “con i sensi di colpa” si pongono ogni giorno. Esistono diversi modi, ma il più funzionale è quello di smettere improvvisamente. “Trucchetti” Come diminuire il consumo di sigarette, o darsi a rimedi alternativi Come la sigaretta elettronica potrebbero non dare i risultati sperati. smettere di ...

Le e-cig sono due volte più efficaci dei trattamenti alla nicotina per Smettere di fumare : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Le sigarette elettroniche funzionano per Smettere di fumare? : (foto: Alberto Pizzoli/Getty Images) The New England Journal of Medicine segna un punto a favore delle sigarette elettroniche, almeno per quanto riguarda le strategie scientificamente dimostrate che possano allontanare gli adulti dalla dipendenza dal fumo. Secondo quanto appena pubblicato sulla rivista in base a una ricerca condotta nel Regno Unito, l’utilizzo della ecig come strumento per abbandonare il vizio dà maggiori speranze rispetto ...

Le sigarette elettroniche sono un buon metodo per Smettere di fumare? : (Foto: Alberto Pizzoli/Getty Images) The New England Journal of Medicine segna un punto a favore delle sigarette elettroniche, almeno per quanto riguarda le strategie scientificamente dimostrate che possano allontanare gli adulti dalla dipendenza dal fumo. Secondo quanto appena pubblicato sulla rivista in base a una ricerca condotta nel Regno Unito, l’utilizzo della ecig come strumento per abbandonare il vizio dà maggiori speranze rispetto ...

Le sigarette elettroniche sono efficaci per Smettere di fumare - dice una nuova ampia ricerca : Funzionano meglio dei sistemi tradizionali, come gomme da masticare e cerotti a base di nicotina, ma vanno comunque usate con qualche precauzione