Quanto ne sappiamo di EMUI 9 1 | prim0 approdo su Huawei P30 ma non solo?

Kessiè e Biglia chiedono scusa dopo la lite : “figuraccia - colpa dell’adrenalina. Ci dispiace per Gattuso - sappiamo Quanto ci tiene” : dopo la lite in panchina, Kessiè e Biglia si sono presentati davanti alle telecamere per scusarsi pubblicamente con società, tifosi e soprattutto Gattuso: litigio nato dall’adrenalina del momento Brutto episodio accaduto nei minuti finali di Milan-Inter. Arrabbiato per la sostituzione, Frank Kessiè ha litigato con Lucas Biglia prima di sedersi in panchina. Fra i due è volata qualche parola di troppo ed è stato provvidenziale ...

Dramma Caroline Wozniacki - il padre svela : “non sappiamo Quanto ancora riuscirà a giocare. La malattia…” : Caroline Wozniacki alle prese con tanti dubbi relativi al suo futuro: il padre della tennista non nasconde la possibilità che la malattia la porti al ritiro entro breve La stagione passata è stata probabilmente la migliore della carriera di Caroline Wozniacki, essenzialmente per il titolo Australian Open messo in bacheca, il primo Slam, il più dolce, quello che le ha permesso di togliersi di dosso l’etichetta di “talentuosa ma ...

Sblocco WhatsApp con impronta e riconoscimento facciale anche per Android? Quanto ne sappiamo finora : Nella giornata di ieri è partita la distribuzione di una grande novità relativa allo Sblocco WhatsApp. Una nuova modalità per l'autenticazione certa dell'utente che utilizza un determinato profilo con il riconoscimento dell'impronta o del volto è ora possibile su iPhone, grazie ad un nuovo aggiornamento disponibile su iTunes. Come raccontato qualche ora fa, si tratta di un vero toccasana per chi desidera tenersi per se le proprie conversazioni ...