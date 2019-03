Ghirelli Presidente Lega Pro | “oggi è una data speciale Due mesi fa nasceva la nostra

calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Prosegue l’attività degli azzurrini diPro. La prossima tappa del programma di raduni vedrà impegnate le Rappresentative Under 15 e Under 16 a Pordenone. La prima a scendere in campo sarà la Rappresentativa Under 16 con un raduno che parte il 26 marzo e che si conclude con la partitella amichevole, in programma il 27 marzo alle ore 14,30, presso lo stadio “ Ermanno Sfriso “ di Sacile (PN) col Pordenone Under 16. L’altro raduno si tiene il 27 e 28 marzo con la Rappresentativa Under 15 che sfiderà in amichevole, il 28 marzo alle 14,30 allo stadio ”Sfriso”, il Pordenone Under 15.è una- spiega FrancescoPro- che ci rende orgogliosi. Duefa esatti, il 22 gennaio,laRappresentativa Under 16 grazie al lavoro del nostro staff tecnico e alla collaborazione dei club. La Rappresentativa Under 16 al suo esordio al 1° ...

