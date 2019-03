Dati macro mandano ko l’Europa Wall Street giù con inversione curva tassi

Borse Europa in flessione dopo Dati macro negativi : Le Borse europee sono in calo dopo che i dati piuttosto deboli sulla manifattura tedesca hanno riacceso i timori di una recessione nella principale economia del continente. Quest'ondata di pessimismo ha cancellato i guadagni di inizio seduta dovuti all'estensione della deadline della Brexit.

Dax in crescita grazie ai Dati macro : Il Dax recupera area 11800 grazie ai dati macro positivi. L'indice Zew, che misura la fiducia degli investitori istituzionali in merito alle aspettative sull'economia del paese, in Germania a marzo si e' portato -3,6 punti dai -13,4 di febbraio e a fronte di attese degli economisti di -11 punti. I prezzi hanno toccato un massimo intraday a 11823 punti ...

Agenda Dati macro e finanziari del 20 marzo : L'unico dato da tenere sotto controllo è quello della produzione industriale tedesca che dovrà confermare le attese positive circa l'andamento dell'economia come evidenziato dall'indice Zew ...

Migliorano i Dati macro EU. La No Deal brexit al voto : Personalmente, ho imparato a non sottovalutare la tendenza della politica a rinviare i problemi, atteggiamento noto nei paesi anglosassoni come "kicking the can down the road",, per cui credo in un ...

Piazza Affari in rialzo sulla scia di Powell. Male i Dati macro : ... in una rara intervista televisiva, nel week-end ha confermato lo stato di buona salute dell'economia a stelle e strisce, aggiungendo che non sono necessari al momento aggiustamenti di politica ...

Federal Reserve - Powell : 'Trump non può cacciarmi - qualsiasi decisione tassi dipenderà da Dati macro' : "La legge è chiara, ho un mandato di quattro anni, che intendo osservare a pieno". Così il presidente della Fed Jerome Powell, in un'intervista rilasciata alla trasmissione televisiva Usa '60 Minutes'.

Agenda Dati macro e finanziari dell'11 marzo : Sono dati pesanti e tali da far comprendere quali sono le condizioni dell'economia nel mese di gennaio. In Usa, ricordiamo che per 2 settimane vi sarà lo sfasamento di orario in quanto In Usa oggi ...

Tav - Conte : 'Vedrò Juncker e Macron - i Dati sono chiari' - : Dopo il via libera all'apertura degli avvisi di gara con la clausola di dissolvenza, il premier in un colloquio con il Fatto Quotidiano si dice soddisfatto dell'accordo raggiunto. "Non permetterò a ...

Agenda Dati macro e finanziari del 7 marzo : Per quanto concerne i dati macro, riveste importanza il dato relativo alle vendite al dettaglio in Italia mentre in Usa escono i dati relativi al mondo del lavoro, in attesa del tasso di ...

Per Clarida - Fed - da Dati macroeconomici indicazioni su tassi : ... ha sottolineato, aggiungendo di ritenere "robusta" l'espansione dell'economia Usa nel 2018 nonostante il previsto rallentamento del quarto trimestre e di attendersi per il 2019 "una crescita un po' ...

Wall Street in frazionale ribasso dopo delusione Dati macro : Sessione debole per il listino USA, che ascoltato l'uscita di un pool di dati macroeconomici negativi a conferma delle difficoltà in cui versa l'economia

Borse contrastate - Dati macro deludenti : Non arrivano buone notizie dall'economia reale, ma le principali Piazze borsistiche europee reagiscono in ordine sparso, come spesso accade i mercati guardano in avanti, e sperano negli aiuti delle Banche Centrali. In calo Londra, -...

Maggior focus sui Dati macro italiani e tedeschi e… : Segnali di rallentamento marcato dell'economia tedesca potrebbero essere letti come ulteriore indicazioni di debolezza anche dell'economia italiana, aumentando il timore in vista della decisione ...

Weekly Macro : il commento ai Dati della settimana ad oggi : Questi dati sono buoni e rasserenano sulla tenuta dell'economia, ma in parte sono dovuti alla corsa ad anticipare le festività del capodanno lunare e sfruttare la sospensiva all'incremento dei dazi ...