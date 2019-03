Uomini e Donne | anticipazioni | LUCA vuole corteggiare ANGELA trono classico

tvsoap

(Di giovedì 21 marzo 2019)L’ultima registrazione deldiha riservato alcune sorprese perNasti e Giulia Cavaglià. Scopriamo insieme tutto quello che è successo grazie alleapparse sul web.Pur non essendo stato portato in esterna,Daffrè ha chiesto con successo alla redazione di passare del tempo con entrambe le ragazze per capire chi delle due volessedavvero; nonostante una bella uscita con Giulia, il ragazzo ha preferito scegliereasserendo che, successivamente al litigio scattato nell’appuntamento, avesse pensato maggiormente a lei. La Nasti ha accettato con gioia questa decisione, anche se ha ammesso di provare dei dubbi per Daffrè, nati soprattutto dal fatto che lui non conosce i nomi dei suoi rivali (cosa giudicata come se fosse un mancato interesse nei suoi riguardi).ha poi passato del tempo con Fabrizio, ...

