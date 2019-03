Oggi il caffè si paga con una poesia

gqitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019) Una storia d’amore da mille e una notte, dove a fare da Cupido è la musica del cantautore inglese Tom Odell, l’autore della struggente «Another Love». Le immagini della web serie «Chasing Poems» fannoda sfondo all'ormai tradizionale iniziativa delJulius Meinl, icona della cultura delle caffetterie letterarie viennesi dell’Ottocento, che per la Giornata Mondiale delladi giovedì 21 marzo torna a proporre il suo «Pay with a Poem»: nell'arco della giornata odierna in tutti i bar che aderiscono al progetto sarà possibilere il proprio espresso scrivendo una. Un modo davvero originale per godersi una pausa ad alto tasso di ispirazione, con carta e penna in mano, senza lo zampino dell'onnipresente smartphone.Poco importa che si tratti di versi originali o del finale del proprio film e della propria serie tv del cuore reinterpretato in chiave poetica. ...

