Mare e terra insieme | i prodotti tipici salgono a bordo con una app - Foto

Migranti - Mediterranea protesta davanti a Montecitorio : "Mare Jonio è la nave di tutti" : "Bravo Casarini stavolta mi sei piaciuto". Mario, 63 anni, mette in mostra il cartello per i fotografi. Poi lo gira perché si legga anche l'altro lato "solo 335 arrivi e tanti morti affogati Minniti e Salvini soddisfatti". Ma è una protesta quasi ovattata , il tam tam dei social ha funzionato poco, la manifestazione indetta all'ultimo istante dal gruppo di associazioni di Mediterranea è in tono minore. "Quando Luca si mise ...

Autista senegalese dirotta scuolabus e gli dà fuoco : voleva suicidarsi a Linate "per ferMare le morti nel Mediterraneo" : I ragazzi stanno tutti bene. Sono stati salvati da un blitz dei carabinieri. L'uomo era sposato con una italiana e ha un regolare permesso di soggiorno

Milano - dirotta e incendia bus con dentro scolaresca : "FerMare le morti nel Mediterraneo" : Ha incendiato un bus al cui interno si trovava una scolaresca, l’autista arrestato oggi dai carabinieri in provincia di Milano. L’autobus stava viaggiando lungo la strada provinciale 415 quando all'altezza di San Donato Milanese l’uomo ha dato alle fiamme il mezzo dopo aver versato della benzina all’interno.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’autista, un cittadino italiano di origine senegalese, ha sequestrato i ...

La Mare Jonio nel porto di Lampedusa : migranti a terra - la nave sequestrata dalla Finanza : Nelle prossime ore gli interrogatori dell’equipaggio. Pronta una direttiva del Viminale per ferMare le Ong

Migranti - la Mare Jonio entra nel porto di Lampedusa e la Finanza la sequestra. I migranti scendono tutti a terra : La Mare Jonio lascia il punto di fonda ed entra nel porto di Lampedusa dove la Guardia di Finanza notifica il provvedimento di sequestro. I migranti sbarcano tutti. La svolta dopo che la Guardia di ...

Mare Ionio - Bersani : “Disumano - li portino a terra”. Poi sbotta : “Come c…. si fa? Se ai 5 stelle sta bene così…” : “È un caso di disumanità, la politica non c’entra niente. 49 persone che ballano sulle onde? Prima li porti a terra e poi stabiliscono le colpe. Se perdiamo questo concetto basico non siamo umani”. In aula dicono non sia stato casuale…”Hanno architettato? Il gommone perdeva acqua perché c’era la discussione in Senato? Ma come ca….o si fa? Qui passa il criterio che il Ministro che ha la maggioranza può ...

Mediterranea - Matteo Salvini affonda la Mare Ionio : "Perché quelli della Ong sono da arrestare" : Arrestare i responsabili della Ong Mediterranea. affonda il colpo, Matteo Salvini, subito dopo le comunicazioni del portavoce della Marina libica sulle modalità di "salvataggio" dei 49 migranti trasportati dalla Mare Ionio fino a un miglio e mezzo dal porto di Lampedusa. Leggi anche: "Non c'è stato

Ong Mediterranea - prima pagina di Repubblica : "Aprite i porti". Che caso : chi c'è a bordo della Mare Ionio : "Aprite i porti". Più endorsement di così, non si può. Repubblica si schiera con un titolone in prima pagina a fianco della nave Mare Ionio della Ong italiana Mediterranea Saving Humans, da qualche ora ferma al largo di Lampedusa con a bordo 50 migranti salvati (in situazioni ancora poco chiare) nel

Migranti : Mediterranea - 'Mare Jonio non può restare a lungo alla fonda' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Siamo attrezzati ancora per potere sfamare per qualche tempo le persone a bordo, ma non è normale che una nave che ha compiuto il suo dovere non venga fatta attraccare in un porto sicuro. E' chiaro che in queste situazioni non c'è garanzia sulla sicurezza a bordo". Co

Ong Mediterranea - la nave Mare Ionio verso Lampedusa. Ordine della Guardia costiera : fermatevi : Nuovo scontro tra Ong e governo italiano. La nave Mare Ionio della Ong Mediterranea battente bandiera italiana è diretta verso Lampedusa dopo aver soccorso una cinquantina di naufraghi salvati al largo della Libia. La Guardia costiera ha però negato via radio l'ingresso nelle acque territoriali, con

Ong Mediterranea sfida l'Italia - recupera migranti e fa rotta su di noi. Matteo Salvini chiude il Mare : Ancora una sfida di una Ong all'Italia e alla politica di Matteo Salvini, quella dei porti chiusi. Una nave è partita infatti da Palermo per pattugliare il Mediterraneo: si tratta della mare Jonio della ong Mediterranea, che non paga ha sfidato anche la guardia costiera libica soccorrendo 47 immigra

Sbarchi migranti - la nave Mare Jonio di Mediterranea soccorre un gommone in avaria - Sky TG24 - : L'organizzazione ha fatto sapere su Twitter di aver effettuato un'operazione di salvataggio con la nave Mare Jonio e che "la cosiddetta Guardia Costiera libica arrivata in un secondo momento, si sta ...