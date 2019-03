Inter | Icardi a Steven Zhang | ' Mi avete umiliato inutilmente'

Inter - Icardi ha lavorato con il gruppo ad Appiano : Mauro Icardi è tornato ad allenarsi con il gruppo per riprendere la preparazione con l' Inter dopo oltre un mese: l'attaccante ha svolto assieme ai compagni la fase di riscaldamento per poi scendere ...

‘Caso Icardi’ – Tutto risolto tra Mauro e l’Inter? L’attaccante argentino torna ad allenarsi col gruppo : Inter-Icardi: torna il sereno alla Pinetina. Mauro torna ad allenarsi col gruppo Icardi è tornato a lavorare col gruppo. Fermo dal 13 febbraio dopo aver perso la fascia di capitano, l’attaccante argentino questa mattina ha effettuato l’allenamento con i compagni ad Appiano Gentile. Dopo aver effettuato il riscaldamento col resto della squadra, il bomber sudamericano ha successivamente iniziato un lavoro personalizzato con un ...

Inter - Icardi torna tra lacrime e abbracci? Macché - quali condizioni deve accettare ora : Inter-Icardi, pace è fatta. Più o meno. E tutto dopo un mese di chiacchiere, accuse, incontri, trasmissioni, parole di troppo, messaggi cifrati, post sui social, fotografie (le ultime tre pubblicate proprio ieri dall' argentino: lui in bianconero con la maglia dell' Inter e la fascia da capitano in

Inter - Biasin rivela : 'Caso Icardi - decisivo l'incontro con Zhang' : In casa Inter sembra giungere finalmente a conclusione il caso relativo a Mauro Icardi. Un mese e mezzo fa è stata tolta la fascia di capitano al centravanti argentino e da allora questi non è più sceso in campo, saltando anche sfide cruciali per la stagione come il match contro l'Eintracht Francoforte in Europa League e il derby di Milano contro il Milan in campionato. Un ritorno in campo che, però, sembra sempre più immediato. Maurito, ...

Inter-Icardi - Mauro si sfoga con Zhang : “Fascia tolta umiliazione inutile” : INTER ICARDI, il confronto col presidente – Oggi è il gran giorno. Oggi, dopo oltre un mese, Mauro Icardi tornerà ad allenarsi in gruppo al centro sportivo Suning di Appiano Gentile. Era il 13 febbraio, il giorno prima di San Valentino, quando l’amore tra Maurito e l’Inter ha subìto una brusca frenata. La decisione di […] L'articolo Inter-Icardi, Mauro si sfoga con Zhang: “Fascia tolta umiliazione inutile” ...

Inter - Icardi non sarà svenduto : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter a fine stagione non svenderà Mauro Icardi . Se sarà addio sarà solo per l'attuale valore della clausola rescissoria da 110 milioni.

Dopo il derby Icardi torna all’Inter e parte dalla panchina : Icardi torna ad Appiano Dopo 36 giorni in cui l’attaccante argentino non si era allenato con l’Inter. Ma come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport “tornare ad allenarsi con la squadra, non significa automaticamente anche tornare in campo. Sono troppe le variabili in gioco per dare tutto per scontato”. Icardi infatti incontrerà oggi solo una parte dei compagni, molti sono in ritiro con le Nazionali, ...