Orrore in Piemonte | trovata una distesa di animali selvatici chiusi in grandi sacchi neri

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) A Cressa, in provincia di Novara, nei boschi che sono attraversati dall’autostrada Voltri-Sempione, è stato rinvenuto un vero e proprio cimitero di. Il particolare agghiacciante è che le povere creature erano state chiuse ine abbandonati nei pressi di un fontanile. Si tratta, nello specifico, di un grande cinghiale femmina del peso di circa un quintale, un cinghiale di qualche mese di vita, daini, caprioli e lepri. Ad accorgersi della presenza deie del loro orribile contenuto sono stati dei contadini che si stavano recando nei campi per i lavori. Il sindaco, Gino Tacca, allertato dai contadini, si è recato sul posto con la polizia municipale e ha avvertito l’Asl e i carabinieri.«Uno spettacolo agghiacciante – racconta Tacca, cacciatore e membro dell’associazione provinciale “Pro segugio” – che mi ha lasciato senza parole, perché non ...

GiovannaLaura18 : Non sapevo dell'esistenza di questo pseudo nuraghe di nome Chervu a Biella in Piemonte . Aiuto che orrore. Mi sento… -