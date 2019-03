The Division 2 - recensione

The Division 2 si aggiorna risolvendo diversi bug e problemi : Subito dopo il lancio c'è già una patch ad attendere The Division 2, aggiornamento volto a risolvere diversi bug e problemi di gioco, tra cui un noioso exploit che permetteva ai giocatori di saccheggiare i rifornimenti più volte.Come riporta VG247, Massive con questa patch è intervenuta con gli ultimi ritocchi al titolo in vista del lancio al grande pubblico, ma gli sviluppatori hanno anche dichiarato di essere al lavoro per eliminare gli ...

The Division 2 : Ubisoft svela le espansioni dell’Anno 1 : A partire da oggi The Division 2 è ufficialmente disponibile nei negozi, per tale occasione Ubisoft ha svelato i contenuti che arriveranno nel corso del tempo e che riguarderanno dunque l’Anno 1 del gioco, ve li riportiamo a seguire. The Division 2: espansioni disponibili e in arrivo Di seguito i contenuti aggiuntivi previsti nel corso dell’anno a partire da qualche tempo dopo il lancio del gioco: Nuova e ostica fortezza ...

The Division 2 non frammenterà la community - chiari i piani di Massive : Il giorno di The Division 2 è finalmente arrivato: a partire dalla data odierna, 15 marzo, il titolo di Massive Entertainment e Ubisoft è finalmente disponibile indifferentemente per tutti i videogiocatori. Un'attesa durata parecchio quella di questo secondo capitolo della serie, dopo l'esordio non convincentissimo del capostipite datato 2016: a tre anni di distanza l'imperativo è quindi quello di riscattare l'immagine di un gioco che aveva ...

Un bug scovato in The Division 2 rende inutilizzabili alcune abilità : The Division 2 è disponibile solo da oggi, tuttavia i giocatori si sono già imbattuti nel primo (ed abbastanza grave) bug riguardante le abilità. Per chi non sapesse di cosa parliamo, deve sapere che nel gioco alcune abilità (ad esempio il dispiegamento di un drone) restano attive una determinata quantità di tempo una volta usate, terminato l'effetto però bisognerà attendere un periodo di cooldown per potere utilizzare di nuovo.Come riporta ...

The Division 2 disponibile da oggi : Ubisoft annuncia che Tom Clancy’s The Division 2 è ora disponibile sulla famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, PlayStation 4 e Windows PC, nelle versioni Standard, Gold, Ultimate e Collector’s Edition. Nei panni di un veterano della Divisione, i giocatori potranno lottare per riprendere il controllo di una Washington D.C. post-pandemica, da soli o in coop per 4 giocatori, attraverso una campagna ...

The Division 2 - recensione (in progress) : Il panorama dei looter shooter di questi tempi è decisamente affollato. I giochi dai contenuti dinamici che cambiano nel tempo ed evolvono il loro mondo e la loro formula tra una patch e l'altra, hanno fatto breccia nel cuore di noi appassionati, desiderosi di vivere storie emozionante coi nostri amici, affamati di loot sempre più rari e pronti a sconfiggere nemici sempre più importanti nel corso degli anni che ci separeranno dal prossimo ...

Il nuovo video di The Division 2 è dedicato alla creazione della Washington D.C. del gioco : Allontanarsi dalla giungla urbana invernale di New York fino a Washington DC è stato un grande passo per The Division 2, qualcosa che ha permesso agli sviluppatori di avere una maggiore varietà nella mappa del gioco. In un nuovo video pubblicato da Ubisoft e riportato da Gamingbolt, i membri del team di sviluppo - il lead environment artist Chad Chatterton e l'IP researcher Cloe Hammoud - parlano del processo di creazione della città di The ...

The Division 2 : Come sbloccare la Zona Nera : Tra pochi giorni sarà disponibile The Division 2 su PC, PS4 e Xbox One. Se provenite dal precedente capitolo e volete cimentarvi fin da subito nella Zona Nera, ci dispiace deludervi ma dovrete prima di tutto sbloccarla, scopriamo in che modo. Come sbloccare la Zona Nera in The Division 2 Per sbloccare la Zona Nera in modo da esplorarla liberamente, procedete Come segue: Proseguite con la storia fino a sbloccare Senait Ezera alla Casa ...

Guida The Division 2 per nuovi agenti - i consigli base per sopravvivere : Mancano ormai pochi giorni all'esordio di The Division 2 sugli scaffali dei negozi, e ovviamente parecchia è la curiosità da parte dei fan della serie di scoprire se le promesse di Massive Entertainment saranno state rispettate. Il banco di prova rappresentato dall'ultima sessione Beta lascia ben sperare in vista del prodotto finito, quindi è arrivato il momento di prepararsi per bene per essere pronti a dire la propria nella Washington DC che ...

The Division 2 : Guida al Crafting : Tra pochi giorni The Division 2 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One. In attesa che giunga sul portale la nostra Recensione, vogliamo condividere con voi una Guida su come sbloccare il Crafting, creare oggetti e di conseguenza recuperare i materiali necessari. The Division 2: La Guida al Crafting Grazie al Crafting potrete dare vita ad oggetti ed equipaggiamenti di vario tipo, prima di tutto dovrete sbloccare la ...

Emergono nuovi dettagli sulle attività endgame dell'attesissimo The Division 2 : Ubisoft ha recentemente tenuto il livestream State of the Game, con ha spiegato ai fan cosa riserverà loro l'endgame di The Division 2, attesissimo MMO con elementi RPG in arrivo il 15 marzo.Come riporta Gamingbolt, la compagnia ha affermato che l'endgame sarà di fatto un'estensione della campagna principale, che avrà una durata di 40 ore circa. A quanto pare il sistema delle fazioni (che prevede un mondo dinamico che cambierà a seconda degli ...

