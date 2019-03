Milan | Gattuso | «Kessié-Biglia? Ho perso due volte»

Milan-Inter - Gattuso : “Stasera abbiamo perso il derby in campo e fuori” : MILAN INTER 2-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della sconfitta contro l’Inter nel derby: “L’Inter ha fatto meglio di noi nel primo tempo, noi gli abbiamo dato troppo campo. Nella ripresa abbiamo cambiato e siamo cresciuti un po’, ma bisogna avere anche […] L'articolo Milan-Inter, Gattuso: “Stasera abbiamo perso il derby in ...

Milan-Inter - 0-0 La Diretta Gattuso e Spalletti si affidano a Piatek e Lautaro : Si chiude col derby della Madonnina di questa sera alle ore 20.30 il programma della 28esima giornata di Serie A. E' una sfida che vale il terzo posto quella di oggi tra Milan ed Inter, divise in ...

Milan Inter - Gattuso e Spalletti puntano su Piatek e Lautaro : Milan e Inter sono pronte ad affrontarsi in un derby dai grandi numeri. Saranno oltre 70mila gli spettatori presenti stasera a San Siro, che sarà sold out: l'incasso sarà di circa 5,7 milioni, un ...

Milan - l'ex Oddo : 'Gattuso? Sarà tranquillo... Grande occasione stasera' : Massimo Oddo , ex difensore del Milan , parla a Sky Sport : 'Il derby è sempre importante e sentitissimo. Quest'anno è bellissimo perché in gioco c'è un posto in Champions. Io spero vinca il Milan. Gattuso? Sarà sereno e tranquillo, ride n.d.r.,. La ...

Milan-Inter - Kakà : 'Derby ai rossoneri - Gattuso incide. Paquetà? Niente paragoni' : In questo mondo dominato dai social è difficile per i giocatori gestirsi, è un rischio molto grande, perché loro sono celebrità. Devi riuscire a dividere il personale dalla carriera, tenere separati ...

Milan Inter - Gattuso prima del derby : 'Inter morta? Noi ci siamo passati prima' : ... anche il giocatore più forte del mondo deve avere rispetto degli altri componenti dello spogliatoio e quando vedo che qualcuno manca di rispetto io posso diventare l'uomo più cattivo del mondo. Il ...

Milan-Inter - Gattuso sicuro in conferenza stampa : “non sottovalutiamo l’Inter. Icardi? Serve rispetto. E su Piatek…” : Gennaro Gattuso non si sfida di un’Inter in difficoltà ma pronta a far male nel derby: l’allenatore del Milan commenta il caso Icardi e scherza con la stampa polacca su Piatek Vigilia caldissima quella che precede Milan-Inter, l’attesissimo derby di Milano che lancia la volata di un finale di stagione da vivere tutto d’un fiato. Sarà un derby da record, quello con l’incasso più alto della Serie A, superiore ai ...

Milan - la ricetta di Gattuso : "Intelligenza e coraggio. Icardi? Lo spogliatoio è sacro" : Anche il giocatore più forte al mondo deve aver rispetto dei compagni e dello spogliatoio. Il rispetto è fondamentale, anche da parte dell'entourage del giocatore e di chi gli sta intorno. Lo ...