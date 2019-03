‘A furtuna nosta è sant’Arcadio

ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2019) Che nnervatura No, guagliú, accussí no! Che nnervatura e cche ggiramiento ‘e palluccelle a vvedé ‘o Napule d’ajeressera ‘ncopp’ô campo d’’o Salisburgo addó nun fove isso e addó fove mazziato pe ttre a uno e nnun me venite a ddicere ca ‘o ‘mpurtante ajere era ‘e passà ‘o turno apprudanno ê quarte d’’a d’’a cuppetta airupea…. pecché p’apprudà s’apprudaje, ma abbuscanno pe ttre a uno e cchesto nun ce piacette ‘ntribbuna-divano, pecché nun ce piace ‘e tiffiddà (perdere) maje e ajere nun s’êsse avuto tiffiddà (perdere) pure pecché‘o Jancone ll’êva raccumanato a ttutte ‘e nun penzà a ll’arnassa (vittoria) pe ttre a zzero ‘e sette juorne fa ô san Paolo, e dde jucà cumme sanno fà…. ‘mmece ‘o ffacetteno sí e nno pe ‘nu quarto d’ora, justo ‘o tiempo camettesse ‘e ccose ‘nchiaro signanno 13’ ll’addaffa (rete) ca ce mettette ‘int’ê tranquille pecché a cchillu ...

