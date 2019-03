Mondiali | Italia ancora sul podio | Wierer e Hofer argento nella single mixed

Biathlon - Mondiali 2019 : il medagliere. Sempre in testa la Norvegia - Italia sesta con Lisa Vittozzi e le staffette miste! : La lunga attesa è terminata: il Biathlon è tornato con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, in programma dal 7 al 17 marzo. Si inizia proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 ...

Mondiali Biathlon 2019 – Ancora un podio per l’Italia : Wierer e Hofer d’argento nella staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer d’argento ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: gli azzurri chiudono al secondo posto la staffetta single mixed I Mondiali di Biathlon 2019 stanno regalando emozioni uniche ai tifosi italiani: dopo l’argento di Lisa Vittozzi, oggi l’Italia porta a casa un’altra medaglia. Dorothea Wierer e Lukas Hofer hanno infatti chiuso la staffetta single mixed al secondo posto, alle spalle solo ...

Atletica - Mondiali cross 2019 : solo 2 convocate per l’Italia - Battocletti e Mattevi tra le juniores : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali di cross che si disputeranno ad Aarhus (Danimarca) sabato 30 marzo. solo due azzurre saranno impegnate in gara: Nadia Battocletti e Angela Mattevi, entrambe iscritte alla gara juniores sui 6 km. La Battocletti, capace di vincere il titolo europeo tra le under 20 a Tilburg, è reduce dal trionfo tricolore a Venaria Reale ...

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. Italia nona con 33 medaglie : Mancano ancora due anni, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Dorothea Wierer e Lukas Hofer - l’Italia si affida alla coppia magica per la staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer: questa è la coppia dell’Italia per la singled mixed relay, la staffetta che andrà in scena domani ai Mondiali 2019 di Biathlon. I due altoatesini hanno regalato al nostro Paese il primo e unico trionfo in questo format in occasione della tappa di Coppa del Mondo che si è disputata poche settimane fa a Soldier Hollow e ora cercheranno di conquistare una medaglia sulle nevi di Ostersund (Svezia) dopo essere ...

Biathlon - tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali : Lisa Vittozzi ci porta a quota 24 : Lisa Vittozzi ha regalato all’Italia la 24^ medaglia della storia ai Mondiali di Biathlon, la sappadina si è messa al collo un fantastico argento nell’individuale di Oestersund e ha così rimpinguato il nostro bottino a pochi giorni dal bronzo firmato dalla staffetta mista. Di seguito tutti i podi e le medaglie vinte dall’Italia nella rassegna iridata. medaglie DELL’ITALIA AI Mondiali DI Biathlon: 1979 Ruhpolding ...

Mondiali di scialpinismo - Sebastien Guichardaz argento Juniores Aosta - A Villars-sur-Ollon è grande Italia nell'individuale. Il cognein è ... : L'Italia detta ancora legge ai Campionati Mondiali di scialpinismo di Villars-sur-Ollon, in Svizzera, dove Robert Antonioli e Michele Boscacci hanno conquistato una straordinaria doppietta nell'...

Mondiali di Sci Alpinismo - doppietta italiana nella gara senior maschile : Antonioli e Boscacci davanti a tutti : doppietta italiana nella gara senior maschile, con il trionfo di Robert Antonioli e il secondo posto di Michele Boscacci Villars si colora d’azzurro. Nell’individuale valida per i Mondiali di sci Alpinismo, arriva una magnifica doppietta italiana nella gara senior maschile, con il trionfo di Robert Antonioli e il secondo posto di Michele Boscacci. I due, del resto, si erano già dimostrati i migliori nel format in Coppa del ...

Sci alpinismo - Mondiali 2019 : Italia dominante nelle Individuali! Robert Antonioli in trionfo davanti a Michele Boscacci - Alba De Silvestro argento! : Giornata trionfale per la Nazionale Italiana ai Mondiali di sci alpinismo 2019 in corso a Villars sur Ollon, in Svizzera. nelle Individual Race in programma oggi gli azzurri hanno dominato sia tra i senior sia a livello giovanile raccogliendo un bottino complessivo di dieci medaglie (quattro ori, quattro argenti e due bronzi). Robert Antonioli ha trionfato nella categoria senior, mentre Davide Magnini e Giulia Murada hanno completato una ...

Calcio Femminile - l'Italia ai Mondiali e Sky Sport fa il botto : in diretta tutte le partite del torneo : Sky annuncia l'acquisizione dei diritti per la trasmissione di tutta l’ottava edizione della FIFA World Cup di Calcio Femminile, che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Grazie a un accordo con la FIFA, Sky Sport trasmetterà in diretta tutte le 52 partite del torneo, di cui 37 in e

Equitazione : Mondiali 2022 anche attacchi e endurance nella proposta italiana - : Solo dopo aver conosciuto questi importanti dettagli la Federazione italiana Sport Equestri, insieme al Comitato organizzatore potrà valutare se portare avanti la proposta italiana, formalizzando la ...