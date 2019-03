Brexit | tensione alla Camera dei Comuni ma il presidente ruba la scena a tutti con la sua

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) In queste ore così tese e concitate, ricoprire il ruolo di Speaker della House of Commons (ildellabassa del Parlamento inglese) non deve essere affatto semplice. Eppure John Bercow lo sta facendo con grande personalità e, secondo alcuni quotidiani britannici, con intelligenza. La parte più folcloristica di sé è già passata agli onori delle cronache – nel video, il suo ormai celebre “order” per richiamare l’attenzione e il silenzio dei parlamentari e una delle tante cravatte colorate che sfoggia dall’alto del suo scranno – ma nonsanno che Bercow ha fatto passare più di un guaio a Theresa May.Per esempio quando, il 9 gennaio scorso, fece approvare la presentazione di un emendamento che riduceva sensibilmente i giorni – da 21 a 3 – in cui May avrebbe potuto formulare un piano B diqualora il primo venisse ...

antoguerrera : (THREAD IN ITALIAN) Con un po' di ritardo, ecco il mio resoconto di quanto successo in questi due pazzi giorni sull… - GfMichelli : RT @antoguerrera: (THREAD IN ITALIAN) Con un po' di ritardo, ecco il mio resoconto di quanto successo in questi due pazzi giorni sulla #Bre… - lpiazzi50 : RT @antoguerrera: (THREAD IN ITALIAN) Con un po' di ritardo, ecco il mio resoconto di quanto successo in questi due pazzi giorni sulla #Bre… -