Bce | un falco o una colomba dopo Draghi? I candidati in pole position

Per la Bce post-Draghi - per Giovanni Tria meglio un falco tedesco che un francese : Non è che la "dichiarazione di guerra" alla Francia lanciata dal Governo gialloverde ha fatto proseliti in Via XX Settembre? Si presta a molte interpretazioni la dichiarazione riportata ieri dal quotidiano tedesco Die Welt con cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha "aperto" alla candidatura di Jens Weidmann per il vertice della Bce, una partita essenzialmente franco-tedesca.Finora l'Italia è apparsa nettamente contraria al ...