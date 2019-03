Battlefield 5 | in arrivo la modalità battle royale Tempesta di Fuoco

eurogamer

(Di giovedì 14 marzo 2019) Laè ormai popolarissima grazie a giochi come Fortnite, PUBG o il recente Apex Legends. Tuttavia, anche grandi e importanti franchise hanno introdotto la loro battaglia reale, come è accaduto perUn comunicato stampa ufficiale conferma la data di lancio delladiV."L'attesissimadiV,di(Firestorm), sarà ufficialmente disponibile gratuitamente per tutti i videogiocatori che possiedono il gioco a partire da lunedì 25 marzo".Leggi altro...

