Alzheimer | i funghi proteggono il cervello dal declino

(Di giovedì 14 marzo 2019) Mangiare ifa bene e protegge dalcognitivo. Lo afferma il team composto da ricercatori del Dipartimento di Medicina Psicologica e di Biochimica della Yong Loo Lin School of Medicine dell’Università di Singapore (NUS), guidato dal dott. Lei Feng.Secondo lo studio condotto, pubblicato sul Journal of’s Disease del 12 marzo 2019, gli anziani che consumano più di due porzioni dialla settimana hanno il 50% di possibilità in meno di essere affetti da deterioramenti cognitivi lievi (MCI – Mild Cognitive Impairment).Questi disturbi caratterizzano il momento di passaggio tra ilcognitivo, fisiologico all’invecchiamento, e la demenza da. I sintomi che li accompagnano sono: perdita di memoria, dimenticanze e deficit nel linguaggio o nelle abilità visuo-spaziali.Spesso però i cambiamenti sono impercettibili, perché non invalidano le ...

