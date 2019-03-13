Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA IN INTERNA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA PER POI RALLENTARE FINO ALLA PRENESTINA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN DIREZIONE RACCORDO A PARTIRE DA VIA DI TOR CERVARA TRAFFICO IN AUMENTO SULLA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN USCITA DA Roma CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALEFEDE SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE SULLA VIA DEI LAGHI SI SONO FORMATE CODE A CAUSA LAVORI DA VIA DELLA MURA DEI FRANCESI A VIA DEL SASSONE E IN SENSO DI MARCIA OPPOSTO DA VIA SALVATORE ...
romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 16:30: VIABILITÀ DEL 13 MARZO 2019 ORE 16… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #13-03-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 15:30: VIABILITÀ DEL 13 MARZO 2019 ORE 15… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA IN INTERNA CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA LA TUSCOLANA E LA VIA APPIA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DOVE SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 12 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL PUNTO SULLA VIABILITA’ A Roma E NEL Lazio PARTIAMO DA CIVITAVECCHIA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA TRA VIA ISONZO E VIA CRISPI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE SULLA VIA AURELIA, TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, NEI DUE SENSI DI MARCIA NELLA CAPITALE IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 11 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE DI Roma ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO MENTRE PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA DEL MARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PREEDENZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 10 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA DEL MARE PER UN INCIDENTE CODE TRA ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER LAVORI, IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 09 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFCO INTENSO CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIOEN Roma SUD E APPIA IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SULLA Roma-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 09 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PER UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA CODE DA VIA APRILIANA A CINQUE PODERI, IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E APPOA A SEGUIRE CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 08 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE IN ESTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE IN ESTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 19 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 19.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24; SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 19 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 19.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24; SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 19 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 19.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24; SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 18 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 18.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 18 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 18.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO A91 E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO IN AUMENTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 17.35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA SALARIA E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1, E TRA NOMENTANA E A24; PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 17.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA SALARIA E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1; PERMANGONO INVECE FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; PER ...