Android Q beta dovrebbe facilitare il rilascio di feedback grazie a un’app dedicata

Xiaomi Redmi Note 6 Pro riceve Android 9 Pie con la nuova MIUI 10 Global Beta : Dopo una fase di Beta privata Xiaomi ha iniziato il rollout di Android 9 Pie per Xiaomi Redmi Note 6 Pro, insieme alla nuova Global Beta.

Il grande giorno di Android Q oggi 11 marzo : prima beta ad ore? : Android Q è ad un passo da noi, nel vero senso della parola. Per quanto mi stia riferendo solo alla versione beta del prossimo aggiornamento del sistema operativo di Google, ci sono altissime probabilità che proprio nella giornata odierna, la distribuzione del primo firmware di prova partirà da Mountain View. Ci sono delle prove inconfutabili che vanno proprio in questa direzione. Come individuato in prima battuta da Mishaal Rahman della ...

Curiosità Android Q : più smartphone aperti al programma beta : C'è da parlare un attimo di Android Q, la prossima major-release dell'OS mobile di Google. Trattasi di una realtà da molti attesa, che si dispiegherà innanzitutto attraverso la prima preview, destinata ai developer che avvieranno il programma di test a bordo della serie Pixel. La fase successiva di prova, probabilmente fissata per il post Google I/O di maggio, vedrà estesa la propria portata ad una folta gamma di dispositivi, molti più di quanti ...

La beta di Android Q includerà più smartphone rispetto a quella di Android Pie : La beta di Android Q sarebbe aperta ad un numero di produttori maggiore rispetto ad Android Pie: scopriamo le ultime dichiarazioni di Google sulla nuova versione del robottino verde.

La community Android beta si trasferisce da Google+ a Reddit : Il gruppo Android Beta ha scelto quella che sarà la sua nuova piazza virtuale dopo la chiusura di Google+: stiamo parlando di Reddit

Android 9 Pie è pronto ad arrivare su OnePlus 3/3T - probabilmente in beta : Si avvicina il momento del rilascio, molto probabilmente in versione beta, di Android 9 Pie per OnePlus 3 e OnePlus 3T.

Aggiornamento Android 9 2019 : dispositivi idonei e versione beta : Aggiornamento Android 9 2019: dispositivi idonei e versione beta Android 9: Aggiornamento 2019 i dispositivi idonei Vi abbiamo parlato già numerose volte dell'Aggiornamento che vedeva protagonista il sistema operativo Android oramai giunto alla versione 9 Pie. In questo articolo elencheremo nel dettaglio tutti i tipi di dispositivi idonei a ricevere l'Aggiornamento nel corso del 2019. Aggiornamento Android 9 2019: i nomi dei devices che ...

Servito in beta Android 9 Pie su Asus ZenFone Max Pro M1 - richiesta aggiornamento dal 1 marzo : Asus sa tenere fede alle sue promesse e oggi un nuovo device come l'Asus ZenFone Max Pro M1 inizia a ricevere Android 9 Pie. Certo, si sta parlando solo della beta dell'aggiornamento tanto atteso ma di natura pubblica e soprattutto propedeutica a quello che sarà poi il rilascio finale dell'update. L'annuncio del via alla beta per lo specifico dispositivo è giunto da Asus India. Per chi vorrà, da oggi 1 marzo, anche l'Asus ZenFone Max Pro M1 ...

Huawei Mate 9 - P10 - Nova 2S - HONOR 9 e V9 si aggiornano ad Android 9 Pie - Samsung Galaxy A6 (2018) si accontenta della beta : Android 9 Pie bussa alla porta di un mucchio di smartphone. La versione stabile con la EMUI 9.0 arriva sugli Huawei Mate 9 e sui P10, oltre che su Nova 2S, HONOR 9 e V9; la versione beta arriva invece per Samsung Galaxy A6 (2018), ma solo in Corea per ora.

WhatsApp beta 2.19.55 introduce il nuovo sistema di inviti ai gruppi per gli utenti Android : Un nuovo aggiornamento tramite il programma beta di WhatsApp ha portato il numero di versione a 2.19.55 e mostra finalmente che il nuovo sistema di inviti ai gruppi è in fase di sviluppo anche per la versione Android. Quando la funzionalità verrà implementata in remoto sui dispositivi Android, troveremo una nuova opzione per i gruppi nelle impostazioni della privacy, dove potrete decidere chi può aggiungervi ai gruppi.

Microsoft Edge (Beta) : introdotta la modalità Picture-in-Picture su Android : Durante la giornata di oggi, la versione beta di Microsoft Edge per Android si è aggiornata sul Play Store di Google alla versione 42.0.22.3347. Changelog Disponibile la modalità PiP (Picture-in-Picture) per i video su i device con Android 8.0 e versioni successive. Fix di bug e miglioramenti generali. Link al download Microsoft Edge (Free, Google Play) ?

Join 2.1.0 beta consente di installare app Android locali su dispositivi remoti : Join è un'applicazione che permette di sincronizzare più dispositivi per scambiare facilmente pagine web, file e altro. Lo sviluppatore ha annunciato che l'app riceverà presto una funzionalità che trasferirà i file APK memorizzati localmente su altri dispositivi.

Nokia 8 e Nokia 6 ricevono Android 9 Pie - Samsung Galaxy A7 (2018) accoglie la beta della One UI : Tre smartphone abbracciano Android 9 Pie: Nokia 8 e Nokia 6 in versione stabile, per Samsung Galaxy A7 (2018) invece arriva la beta della Samsung One UI

Android 9 Pie per Redmi Note 5 e Redmi Note 6 Pro è in arrivo : Xiaomi cerca beta tester per la Global Beta : Arrivano ottime notizie per tutti coloro che posseggono uno Xiaomi Redmi Note 5 o uno Xiaomi Redmi Note 6 Pro e che sono in attesa di saperne di più sull'aggiornamento ad Android 9 Pie.