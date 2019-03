Abusi su 13enne | arrestato alpino L’Esercito | “Comportamento indegno e immorale”

ilfogliettone

(Di martedì 12 marzo 2019) Un militare dell'Esercito e' statodalla polizia a Cuneo nel quadro di un'inchiesta susessuali nei confronti di una tredicenne. L'uomo, undi 31 anni, sposato e con figli, avrebbe costretto la ragazzina ad avere dei rapporti minacciando di divulgare delle fotografie intime. E' accusato di violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. Il militare era entrato in contatto con la ragazzina nel 2015 via Instagram e tramite un'amica comune. In seguito' comincio' a pretendere, con pressioni e minacce, che si incontrassero di persona.Il primo abuso sarebbe stato commesso nel 2016. Ne seguirono altri: quando lei rifiutava, l'uomo minacciava di diffondere via internet delle fotografie compromettenti. Nel 2017 la ragazza riusci' a interrompere i rapporti con il militare, ma lo scorso ottobre fu contattata da uno sconosciuto che le chiese delle immagini ...

