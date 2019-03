Scontri tra polizia ed i tifosi dell’Atalanta | Salvini torna sull’accaduto

Primi riScontri su iOS 12.2 beta 4 : le novità riscontrate il 5 marzo : Risulta disponibile in queste ore iOS 12.2 beta 4, dopo la mossa di Apple che nella tarda serata di ieri ha dato continuità rispetto a quanto riportato non molto tempo fa quando si è affacciata sul mercato la beta 3. Non siamo al cospetto di una rivoluzione oggi 5 marzo, giusto premetterlo, ma allo stesso tempo diventa davvero molto utile ed interessante concentrarci sulle migliorie rese disponibili per il pubblico. Proviamo dunque ad ...

Giudici - capo ultrà Inter non organizzò gli Scontri : Sottoposto alla sorveglianza speciale per un anno e sei mesi, anche se non fu lui a organizzare gli scontri tra tifosi Interisti e napoletani che, nel giorno di Santo Stefano, portarono alla morte di Daniele Belardinelli. Marco Piovella, il capo ultrà dell'Inter in carcere dal 31 dicembre scorso, una volta tornato in libertà avrà l'obbligo di "mantenersi ad almeno tre chilometri di distanza dai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive di ...

Serie A – Il Derby della Capitale finisce in rissa : Scontri tra tifosi e polizia prima di Lazio-Roma [GALLERY] : scontri tra tifosi e polizia prima del Derby tra Lazio e Roma: ferito un agente E’ la Lazio la squadra che ha festeggiato ieri la vittoria del Derby della Capitale: Immobile e compagni hanno mandato al tappeto la Roma per 3-0, mandando in delirio tutti i tifosi laziali. A pochi minuti dal fischio d’inizio della partita, però, non sono mancati gli episodi spiacevoli: sul Lungotevere, infatti, ci sono stati degli scontri tra ...

Almeno otto persone sono morte nei nuovi Scontri in Kashmir tra India e Pakistan : Almeno otto persone – sei civlili e due militari – sono morti ieri in Kashmir, la zona contea tra Pakistan e India. Il Pakistan ha detto che due suoi militari sono morti a seguito di uno scontro a fuoco con

Lazio-Roma - Scontri tra tifosi e forze dell'ordine : un agente ferito : Derby ad alta tensione nella Capitale. A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Roma si registrano già piccoli incidenti tra tifosi e forze dell'ordine. In lungotevere Maresciallo...

India-Pakistan - è tregua armata. Scontri tra forze indiane e “terroristi” - almeno 6 morti : Alla frontiera tra India e Pakistan nel Kashmir, tra venerdi' sera e l'alba, ci sono state altre vittime, tra cui anche un adolescente di 14 anni. "L'esercito indiano ha pesantemente bombardato a partire da venerdi' sera: un adolescente e' rimasto ucciso e quattro feriti nel settore di Nakyal", ha riferito Raja Moazzam, un alto funzionario del Kashmir pakistano. Le forze di sicurezza indiane sono impegnate da diverse ore in uno scontro armato ...

Scontri tra ultrà Atalanta e polizia - Salvini : "Verifiche in corso" : Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e la stessa società chiedono al vicepremier di chiarire come siano davvero andate le cose

In Algeria una decina di feriti negli Scontri tra manifestanti e polizia : Una decina di persone sono rimaste ferite negli scontri scoppiati fra manifestanti e polizia ad Algeri, nell'ambito delle proteste contro l'eventualità di un quinto mandato dell'attuale presidente Abdelaziz Bouteflika. Quest'ultimo, 81 anni, il 10 febbraio scorso ha annunciato che si ricandiderà nelle elezioni presidenziali del 18 aprile. In sedia a rotelle, si vede raramente in pubblico da quando nel 2013 è stato colpito da ...

Scontri tra tifosi Atalanta e polizia a Firenze - sindaco Gori : 'Salvini chiarisca' : Non si placano le polemiche relative agli Scontri, avvenuti a Firenze tra tifosi atalantini e la polizia, alla fine del match di Coppa Italia di mercoledì sera. I sostenitori della Dea sostengono di essere stati presi a manganellate dagli agenti del reparto Celere, mentre la Questura ha dichiarato che sarebbero stati alcuni ultrà a dare il via agli Scontri. Giorgio Gori, sindaco di Bergamo ha chiesto al ministro dell'Interno Matteo Salvini di ...