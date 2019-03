Mara Maionchi | X Factor? Non credo di rifarlo | è troppo faticoso

blogo

(Di lunedì 11 marzo 2019)"Nondi rifare ancora X. Non lo so... Gli anni passano, i bimbi crescono, io invece calo... è un programmae comporta una responsabilità pesante perché se dai un consiglio sbagliato a un ragazzo lì non hai tempo di recuperare" Cosìa Fabio Fazio che a Che Tempo Che Fa le chiede se sarà ancora in giuria nella prossima edizione di X, la tredicesima, che dovrebbe andare in onda nell'Autunno 2019. "E' un grande programma, ma emotivamente mi coinvolge molto" ha aggiunto la, che ha invece confermato un suo ritorno in giuria a Italia's Got Talent, dove ha debuttato quest'anno, nell'edizione ancora in corso.: "X? Nondi, è" pubblicato su TVBlog.it 11 marzo 2019 00:10.

