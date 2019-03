Fondo | In Coppa del mondo Elisa Brocard a punti ma indietro in classifica

Classifica Coppa del Mondo sci di Fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +50 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo Oslo 2019 : dominio totale di Therese Johaug nella 30 km! 16ma Anna Comarella : dominio totale della norvegese Therese Johaug, che stravince la 30 km femminile tc mass start di Oslo valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, e si prende la vetta della classifica delle distance, mentre la russa Natalia Nepryaeva, seconda, rosicchia punti pesanti alla norvegese Ingvild Oestberg nella graduatoria generale (ne conserva soltanto 50 di margine). Parte subito a tutta la norvegese Therese Johaug, che dopo aver dominato i ...

Classifica Coppa del Mondo sci di Fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Alexander Bolshunov passa in testa - Klaebo a -49. De Fabiani ottavo : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di Fondo – Coppa del Mondo - 50 km TC di Oslo : De Fabiani 18° - storica tripletta russa : De Fabiani tiene fino a 3 chilometri dal traguardo: è 18° nella 50 di Oslo. storica tripletta russa, Bolshunov trionfa e scavalca Klaebo in testa alla Coppa del Mondo La Russia scrive la storia dello sci di fondo nella 50 km in tecnica classica di Oslo. Per la prima volta nella tradizionale gara di Coppa del Mondo una nazione piazza tre atleti sul podio: a trionfare è Alexander Bolshunov, che grazie anche ai punti bonus conquistati nei ...

Regione : Sport e Turismo. Lama Mocogno - Mo - dall'8 al 10 marzo ospiterà i campionati italiani di sci di Fondo Under 14 e la Coppa Italia Sportful ... : Lo Sport e, in particolare, i grandi eventi-ha proseguito l'assessore- sono un potente veicolo di promozione del territorio in chiave turistica. Di qui il nostro impegno per ospitare nel 2019 ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Oslo. Francesco De Fabiani ci prova nella 50 km : Dopo le due settimane riservate ai Mondiali di Seefeld, la Coppa del Mondo di sci di fondo è pronta per ripartire è lo farà dalla mitica collina di Oslo-Holmenkollen (Norvegia) dove durante il prossimo fine settimana andranno in scena due gare distance. Sabato 9 marzo appuntamento con la leggendaria 50 km maschile a tecnica classica, uno dei pilasti del calendario internazionale e che verrà seguita da una Nazione intera pronta a tifare i propri ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo Oslo 2019 : programma - orari e tv. C’è la mitica 50 km : Torna questo weekend la Coppa del Mondo di sci di fondo, e lo fa con uno dei suoi grandi classici: la coppia di gare distance di Oslo, con la 50 km maschile al sabato e la 30 km femminile la domenica, in quest’occasione a tecnica classica. Tanto tempo è passato dal 1997, anno in cui il fondo azzurro ha potuto coronare con un doppio successo di Pietro Piller Cottrer e Stefania BelMondo il weekend norvegese, con la due volte campionessa ...

Classifica Coppa del Mondo sci di Fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo in vetta - Bolshunov a -76. De Fabiani settimo! : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo sci di Fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +98 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo sci di Fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo in vetta - Bolshunov a -76. De Fabiani settimo! : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo sci di Fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +98 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo sci di Fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo in vetta - Bolshunov a -76. De Fabiani settimo! : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo sci di Fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +98 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo sci di Fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo in vetta - Bolshunov a -76. De Fabiani settimo! : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...