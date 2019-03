Stefania Crotti I messaggi di Chiara Alessandri | ' Ballerei sulla sua tomba'

Omicidio Stefania Crotti - Chiara Alessandri incontra l'anziana madre/ "So che non la vedrò mai più libera" : Omicidio Gorlago, Stefania Crotti uccisa e bruciata. Chiara Alessandri incontra l'anziana madre in carcere. E lei dice: "So che non la vedrò mai più libera"

Omicidio Crotti : Stefania è stata colpita almeno 20 volte con martello e cesoia : I risultati dell'autopsia non sono ancora stati depositati nelle mani del sostituto procuratore Teodoro Catananti, ma le indagini sull'Omicidio di Stefania Crotti continuano e si arricchiscono, ogni giorno, di particolari agghiaccianti. La giovane mamma di Gorlago, aveva il polso destro spezzato, quasi staccato e sarebbe stata raggiunta da almeno una ventina di colpi. Inoltre, un nuovo elemento inchioderebbe Chiara Alessandri, rea confessa, alle ...

Gorlago - omicidio Stefania Crotti : computer sotto la lente degli inquirenti : Continuano le indagini sull'omicidio di Stefania Crotti, la 42enne di Gorlago uccisa da Chiara Alessandri, sua rivale in amore. Ora, gli inquirenti controlleranno i computer dei protagonisti di questa tragica vicenda al fine di ricostruire il contesto e l'esatta dinamica del delitto: troppi punti, infatti, sono ancora poco chiari. Ieri, si sono svolti i funerali della donna, madre di una bambina di 7 anni, e dall'autopsia è arrivata la conferma ...

Omicidio Stefania Crotti - nuove ipotesi : legata mani e piedi con fascette e poi bruciata : Un Omicidio dai contorni sempre più inquietanti quello di Stefania Crotti, il cui cadavere è stato ritrovato carbonizzato in una zona di campagna tra Erbusco e Adro, in provincia di Brescia il 19 gennaio. La donna, mamma di una bambina di sette anni, era scomparsa da casa a Gorlago (provincia di Bergamo) il mercoledì precedente la data del ritrovamento. L'identificazione è avvenuta in primo luogo grazie alla fede nuziale, confermata poi da ...

Gorlago - è il giorno del dolore : oggi i funerali di Stefania Crotti : oggi a Gorlago (Bergamo) è il giorno del dolore. Il paese si fermerà e darà l'ultimo addio alla 'sua' Stefania, l'impiegata 42enne uccisa lo scorso 17 gennaio da Chiara Alessandri, 44 anni, ex amante di suo marito Stefano. Un delitto atroce, che ha sconvolto l'intera comunità e ancora presenta alcuni punti oscuri. L'imputata, infatti, ha sempre ribadito che la donna è morta in seguito ad una colluttazione, ma il suo racconto pare non trovare ...

Stefania Crotti - l’autopsia sul corpo della donna uccisa dall’ex amante del marito : “Forse è stata arsa viva” : Le prime indiscrezioni sull’autopsia eseguita sul corpo di Stefania Crotti confermano al presenza di quattro fori sul cranio della donna uccisa e poi data alle fiamme a Gorlago, nella Bergamasca, da Chiara Alessandri, l’ex amante del marito. Fori che, secondo chi indaga, sarebbero frutto di quattro colpi con un oggetto appuntito compatibile con il martello trovato sotto il cadavere carbonizzato trovato venerdì scorso ad Erbusco nel ...

Omicidio Crotti - l'amante-killer a un amico : 'Portami Stefania e verrò a letto con te' : Chiara Alessandri, la 44enne accusata dell'Omicidio di Stefania Crotti, mamma 42enne di Gorlago e sua rivale in amore, sarebbe stata disposta a tutto pur di trovare un complice che l'aiutasse a mettere in atto il suo folle piano criminale. La donna, separata e madre di tre figli, era ancora innamorata di Stefano Del Bello, marito della Crotti, e non riusciva ad accettare la fine della loro relazione. Disposta a tutto Il Gip del tribunale di ...

Stefania Crotti - omicidio Gorlago/ Chiara Alessandri "nessun complice" : il giallo della borsa - Quarto Grado - : Stefania Crotti, omicidio Gorlago al centro della nuova puntata di Quarto Grado: Chiara Alessandri, le sue parole dal carcere.

Omicidio Stefania Crotti - il Gip : 'Chiara Alessandri ha premeditato tutto con freddezza' : Il Gip del tribunale di Brescia, Tiziana Gueli, non ha dubbi: Chiara Alessandri, la 44enne di Gorlago (Bergamo) accusata di di aver ucciso Stefania Crotti, 42 anni, ha premeditato il delitto, pianificandolo nei minimi dettagli. La Alessandri tra il marzo e l'agosto dello scorso anno aveva avuto una relazione con il marito della Crotti, Stefano Del Bello, ma l'uomo l'aveva lasciata per ritornare dalla moglie. Omicidio premeditato Il giudice per ...

Stefano Del Bello - marito di Stefania Crotti/ 'Chiara Alessandri? Mai pensato potesse essere lei l'assassina' : Stefano Del Bello, marito di Stefania Crotti, la donna uccisa dalla sua ex amante: "Mai pensato potesse essere stata Chiara Alessandri".

