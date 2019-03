Roberto Fico : "Eravamo No Tav prima di essere M5S. È una battaglia identitaria" : La battaglia No Tav sta restituendo compattezza al Movimento 5 stelle. Le voci dissonanti rispetto alla linea indicata da Luigi Di Maio sono poche e gli ortodossi, guidati da Roberto Fico, sono sempre più convinti che non ci siano passi indietro possibili. Il presidente della Camera, a Napoli per un convegno, ha spiegato che il no alla Tav "non è un atto ideologico" ma "una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle".Il Movimento ...

Taglio vitalizi in Sicilia? Il presidente dell’ARS Miccichè annuncia : “Non farò come Roberto Fico - non taglierò i vitalizi - dovrete sfiduciarmi” : ARS, in Sicilia si parla del Taglio dei vitalizi, ma il presidente dell’ARS annuncia che non ci saranno tagli Gianfranco Micciché è assolutamente contrario ad applicare anche in Sicilia il Taglio dei vitalizi varato dal Movimento 5 stelle alla Camera. Una posizione nota quella del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, che però l’esponente di Forza Italia ci ha tenuto a … Continue reading Taglio vitalizi in Sicilia? Il ...

Roberto Fico parla alla Duma : “Superare il regime di sanzioni alla Russia del 2014” : “Vi è un ampio consenso tra le forze politiche rappresentate alla Camera dei deputati italiana per operare attivamente con gli altri partner del Consiglio d’Europa affinché sia superato il regime di sanzioni adottato nel 2014″. Nel primo discorso di un presidente della Camera alla Duma, Roberto Fico apre a una revisione delle sanzioni imposte cinque anni fa sia dagli Usa che dall’Unione Europea nei confronti di Mosca, quando ...

Giuseppe Conte e Roberto Fico - asse contro l'autonomia delle regioni : ... che era stato il primo a invocare 'un passaggio in Parlamento' del testo su cui la ministra leghista agli Affari regionali e il ministero dell'Economia avevano trovato l'accordo la scorsa settimana, ...

Matteo Renzi contro Roberto Fico : "Si comporti da arbitro - non da giocatore" : "Oggi alla Camera è successa una cosa grave: il presidente della Camera si comporta come un giocatore, non è arbitro super partes. Fico, icona di una parte della sinistra, ha sottovalutato e non punito un deputato del M5s che faceva il verso delle manette". Durante la presentazione del suo ultimo libro "Un'altra strada" al Tempio di Adriano a Roma, Matteo Renzi ne approfitta per attaccare i rivali di sempre.Questa mattina, in aula ...

Alla Camera è bagarre : volano sedie e un fascicolo contro il Presidente Roberto Fico : Furibonde polemiche Alla Camera dei deputati, durante la discussione sulla proposta di legge costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare: volano sedie e fogli, un fascicolo finisce addosso al Presidente Roberto Fico, "colpevole" di non aver espulso un deputato del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Roberto Fico : “La politica ha sempre influenzato la Rai” : il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico è intervenuto al Villaggio dei Ragazzi a Maddaloni, per la presentazione del libro del parlamentare 5 Stelle "Il Politomane" di Antonio Del Monaco: "Durante la Commissione di Vigilanza Rai ero convinto e sono convinto che la politica l'abbia sempre influenzata"Continua a leggere

Giovanni Tria - raptus contro Renato Brunetta alla Camera : Roberto Fico massacra il ministro : Scene che hanno ben pochi precedenti, in aula alla Camera. A perdere le staffe è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che nel corso della sua informativa sugli ultimi dati Pil che hanno certificato l'ingresso dell'Italia in recessione si è rivolto a brutto muso contro Renato Brunetta: "Ma stai

Roberto Fico - Filippo Facci : "Deve a Matteo Salvini la sua poltrona ma continua ad attaccarlo" : Che succede a Roberto Fico? Diciamo meglio: che succede al cervello quando si diventa presidenti della Camera? No, perché da dieci anni, anzi undici, chiunque sia diventato terza carica dello Stato è stato preso da tic e riflessi progressivi che l'hanno trasformato in qualcos'altro da ciò che era o

Roberto Fico da Fazio : "Il M5S è sempre stato no Tav" : Nel giorno del terzo anniversario del ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, che è colui che più si sta battendo nella ricerca della verità su questo caso, è stato ospite di Fabio Fazio nella puntata di "Che tempo che fa" e proprio questo è stato l'argomento di partenza dell'intervista. Fico ha detto:"C'è da andare avanti senza fermarsi. Ringrazio la procura di Roma, che ha fatto un ...

Caso Sea watch - Roberto Fico : le persone vanno sempre salvate : L'articolo Caso Sea watch, Roberto Fico: le persone vanno sempre salvate proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Roberto Fico a Che tempo che fa : “I migranti non sono sacchi di patate - le persone vanno sempre salvate e fatte sbarcare” : Roberto Fico, ospite a che tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, sulla gestione dei migranti ha detto che “le persone vanno sempre salvate. Se ci sono persone che stanno male, considerato che non sono sacchi di patate, dopo un minuto devono essere fatti sbarcare”. Il presidente della Camera ha poi aggiunto: “Altra questione è quella politica, cioè fare la voce grossa con l’Europa, ma non bisogna lasciare le navi lontano ...

Roberto Fico dice che al posto di Salvini si farebbe processare : «Io pregherei la camera mia di appartenenza di dare l’autorizzazione alla magistratura senza se e senza ma»

Che tempo che fa - Roberto Fico assedia Matteo Salvini : mira a un governo col Pd? : Di Laura Boldrini ha l'ossessione che nutre nei confronti di Matteo Salvini, di Gianfranco Fini invece ha la tendenza ad avversare il governo al quale teoricamente appartiene. Si parla di Roberto Fico, protagonista di un clamoroso show anti-Salvini nello studio di un soddisfatto Fabio Fazio, a Che t