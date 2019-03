Barbie | una programmazione speciale per festeggiare i 60 anni

tvzap.kataweb

(Di venerdì 8 marzo 2019) Il 9 marzo del 1959 viene lanciata sul mercato una bambola destinata a diventare un’icona internazionale, un fenomeno pop e un cult per intere generazioni di bambini:Per celebrare il suo 60° compleanno, arrivano in esclusiva Prima TV su Cartoonito (canale 46 del DTT) i nuovi episodi diDREAMHOUSE ADVENTURE, la serie che segue le emozionanti avventure die delle sue inseparabili sorelle: Chelsea, Stacie e Skipper. L’appuntamento è il 9 marzo alle 17.55 e, a seguire, dal lunedì al venerdì alle 16.45.Il 9 marzo alle 16.45 andrà in onda, inoltre, il primo film dedicato aE LO SCHIACCIANOCI, uscito nel 2001 e diretto da Owen Hurley.InDREAMHOUSE ADVENTURESe le sue sorelle affronteranno avventure (e disavventure!) di ogni tipo con umorismo, allegria e fantasia, rimanendo complici in tutte le situazioni. Viaggi on the ...

