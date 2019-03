Treni | linea Latina-Roma in tilt

Maltempo - caso al Centro Sud : Rfi e Trenitalia a lavoro per ripristinare la linea : Da ieri pomeriggio la circolazione ferroviaria lungo la linea tirrenica sud ha subito forti rallentamenti e interruzioni determinate dalle fortissime raffiche di vento che hanno causato danni diretti e indiretti all’infrastruttura, anche per la presenza di materiale estraneo (teloni di plastica, lamiere, alberi) lungo la linea. In aggiunta un incendio in prossimità della sede ferroviaria tra Policastro e Sapri ha causato ieri sera ...

Ci sono ritardi sulla circolazione dei Treni a causa di un incendio sui binari della linea Battipaglia–Paola : A causa di un incendio iniziato la sera di sabato 23 febbraio tra Policastro e Sapri, in Campania, dalle 19.30 la circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia–Paola è sospesa. Per questo ci sono molti ritardi nella circolazione dei treni che dalla Sicilia

Maltempo - paura in Sicilia : fulmine ferma Treni sulla linea Messina-Siracusa : Circolazione ferroviaria sospesa dalle 18.20 sulla linea Messina-Siracusa, fra Fiumefreddo e Alcantara, per un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni, danneggiata da un fulmine. Attivo un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Taormina e Giarre. I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione. L'articolo ...

Guasto alla linea elettrica - caos Treni tra Alassio e Andora :

Caos a Termini - Treni in ritardo fino a 200 minuti per un guasto alla linea elettrica. Situazione verso la normalità. : Traffico rallentato sulla linea direttissima Roma-Firenze, per un guasto tecnico alla linea elettrica, registrato alle 18.40, le cui cause sono in corso di accertamento. Lo rende noto Rfi. Tra...

Napoli : furto di rame sulla linea 2 del metrò - Treni in ritardo : Un furto di rame, ancora da quantificare, è avvenuto in serata lungo la tratta della metropolitana linea 2, all'altezza della stazione di Campi Flegrei, a Fuorigrotta. Sul posto le forze dell'ordine. ...