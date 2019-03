Autostrade | nel 2018 utile in forte calo a 608 milioni | -37%

Autostrade : Toninelli - 'presto tavolo su fenomeno franoso A5' : Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Il fenomeno franoso è costantemente monitorato sia dal Comune di Quincinetto che dal Centro di Competenza della Protezione Civile su mandato della concessionaria autostradale Sav. Al fine di esaminare gli elementi acquisiti con il monitoraggio e l’individuazione di eventu

Autostrade : Toninelli - 'presto tavolo su fenomeno franoso A5' (2) : (AdnKronos) - "Il Ministero dell’Ambiente informa che sul sistema Rendis la Regione Piemonte ha già caricato l’intervento di difesa idrogeologica del versante in sponda destra fiume Dora Baltea in località Chiappetti, per un importo richiesto pari a 4 milioni di euro. Per procedere all’erogazione de

Ponte - Toninelli : paga tutto Autostrade : 14.16 "Come promesso Autostrade per l'Italia pagherà l'intera somma della demolizione e ricostruzione del Ponte di Genova. In una lettera l'impegno: 290,9 milioni che doverosamente tornano così alla collettività. Bene così". Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli su Twitter.

La chiusura del viadotto Puleto dimostra la necessità di investire nelle Autostrade : Ogni dramma collettivo porta con sé un’eco, più o meno risonante. Che sia il crollo di un viadotto o un evento sismico, quello che distingue il sistema di un Paese rispetto ad un altro non è solo il modo in cui si reagisce ad una tragedia collettiva, ma è anche ciò che viene predisposto per prevenirla. L’Italia purtroppo è nota per le sue “lacrime di coccodrillo” che scendono a danno già procurato, dopo commoventi ammissioni di colpevolezza. E ...

Ponte Morandi. L’Empa : “sabbia e iuta nelle macerie”. Autostrade spinge per il difetto di costruzione : La traduzione del report Empa è da rifare, lo abbiamo scritto ieri, quando abbiamo anche riportato le anticipazioni del documento, estremamente tecnico, contestato dai legali di Aspi. Tuttavia ci sono elementi che emergono dal documento su cui, oggi, si soffermano i giornali. I dubbi dei periti svizzeri sui materiali I tecnici delL’Empa parlano di “corpi estranei” nei trefoli rotti. Scrivono che sono stati rinvenuti “materiale di iuta ...

Bruxelles potrebbe volere indietro i fondi per la Tav. Toninelli va dritto : 'Autostrade solo pubbliche' : Dalla Commissione europea arriva un avvertimento all'Italia per lo stato di incertezza sulla realizzazione della Torino-Lione: "Non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati, di dover chiedere ...

Ponte di Genova - perquisizioni nelle sedi di Autostrade : dieci nuovi indagati per falso : La Guardia di Finanza negli uffici delle società delegate al monitoraggio della rete autostradale di Genova, Milano, Firenze, Bologna, Bari

Autostrade - Ministro Toninelli : nuove tariffe per i pedaggi : Oltre all’aver bloccato gli aumenti delle tariffe autostradali per il 2019, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, annuncia su Facebook il suo impegno per la loro riduzione: “Dopo aver bloccato il rincaro dei pedaggi, ora stiamo lavorando per ridurli progressivamente attraverso un sistema tariffario unico che metterà fine ai maxi guadagni dei concessionari. Con il decreto Genova abbiamo affidato all’Autorità di ...