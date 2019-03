Facebook Messenger - WhatsApp e Instagram si parleranno : "Possibile scambiarsi messaggi tra una piattaforma e l'altra" : L'annuncio di Mark Zuckerberg: cadono i muri tra le app del social networi: "Con l'integrazione vantaggi per privacy e sicurezza"

Rivoluzione Facebook : integra Instagram - Whatsapp e Messenger. Sarà possibile dialogare fra piattaforme : Dopo un 2018 di scandali sulla privacy e sulla sicurezza, Facebook ha deciso di puntare sulle comunicazioni private piuttosto che sulla condivisione pubblica di contenuti. Il nuovo corso del social network punta a due obiettivi: più privacy e integrazione tra le diverse applicazioni di messaggistica privata.L'innovazione del colosso di Mark Zuckerberg sarà quella di rendere possibile l'invio di messaggi fra i servizi di Messenger, ...

Come attivare tema scuro su Facebook Messenger (Dark Mode) : In questa nuova guida andremo a scoprire insieme Come attivare tema scuro su Facebook Messenger e procedere con l’attivazione seguendo dei passaggi davvero semplici, validi sia per Android che per iOS. Premessa Almeno per il leggi di più...

Facebook Messenger - c’è un trucco per sbloccare la modalità a sfondo scuro : (Foto: Facebook) Cresce sempre di più il numero di app per smartphone che — vuoi per affaticare meno gli occhi degli utenti, vuoi per far risparmiare energia ai telefoni nell’uso degli schermi oled — forniscono ai propri utenti la possibilità di utilizzare una versione basata su colori scuri e fondo nero. L’ultima in ordine cronologico è Facebook, che sulla sua app per la messaggistica istantanea Messenger ha concesso in queste ore ...

Facebook Messenger testa la possibilità di formattare il testo nella versione mobile : Una delle feature che dovrebbero essere presto introdotte in Facebook Messenger è quella relativa alla possibilità di formattare il testo L'articolo Facebook Messenger testa la possibilità di formattare il testo nella versione mobile proviene da TuttoAndroid.

Facebook - rivoluzione Messenger : come cambia la chat : Novità per gli utenti del social di Mark Zuckerberg: è stata introdotta una nuova funzione che permette di eliminare i...

