Emanuele Vezù si è suicidato perché la sua azienda rischiava il fallimento

(Di mercoledì 6 marzo 2019)Vezù si è tolto la vita nel suo ufficio. Aveva le mani legate, il collo stretto al cappio. A trovarlo impiccato è stato un suo dipendente, Manuel Giacometti. Al Corriere della Sera la moglie Elena Grassetto racconta:Credevo cheavesse dimenticato il cellulare da qualche parte. Così ho raggiunto la ditta con la copia delle chiavi. Appena sono entrata ho visto mio marito. Era lì... Il nostro dipendente mi ha solo detto di non toccarlo...L'che aveva fondato, l'Italservice, distribuiva ricambi per elettrodomestici. Ma da un po' di tempo i conti erano in rosso e le prospettive non erano buone. L', racconta la moglie,ilAll'inizio le cose andavano bene. Poi negli ultimi anni il fatturato ha iniziato a calare, abbiamo chiuso in rosso e per sanare i conti ci abbiamo messo dei soldi di tasca nostra. ...

