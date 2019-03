Napoli-Juventus | diretta streaming | formazioni e cronaca in tempo reale-LIVE 1-2

termometropolitico

(Di domenica 3 marzo 2019)in(1-2)63′ Ruiz entra in area e tira col sinistro, ma tiro che viene respinto dal muro bianconero.62′ Cambio Juve: fuori Cancelo, dentro De Sciglio.61′ Insigne crossa per Callejon, lo spagnolo sfugge a Chiellini e riesce ad insaccare il pallone in rete. Ilora ci crede!61′ GOOOLIIII! CALLEJOOON!60′ Lancio per Ronaldo, il portoghese viene contenuto da Maksimovic che riesce a guadagnarsi la rimessa dal fondo.58′ Allan allarga a destra alla ricerca di Callejon che può crossare, ma il passaggio del brasiliano è troppo lungo.55′ Ammonito Cancelo per fallo su Koulibaly.51′ Mertens crossa teso, Szczesny però in uscita anticipa Zielinski e Callejon.50′ Cancelo avanza, cerca il passaggio per ...

